Iguazú: fueron víctimas de robo mientras dormían en la habitación de un hotel en las 600 hectáreas

domingo 25 de diciembre de 2022 | 10:59hs.

Turistas oriundos de Buenos Aires, fueron víctimas de un robo mientras dormían en la habitación de un hotel ubicado en la zona hotelera de las 600 hectáreas en la localidad Puerto Iguazú. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, los huéspedes despertaron cuando un hombre se encontraba en la habitación, rápidamente el mismo se dio a la fuga llevándose pertenencias de la pareja. La denuncia fue realizada esta mañana en la comisaria seccional primera por el gerente del hotel y los damnificados.

Según los datos brindados por el gerente del emprendimiento hotelero, esta semana es la segunda vez que el alojamiento es blanco de robos, hace pocos días la policía detuvo con ayuda de los colaboradores del lugar a un joven de 21 años que desvalijó una habitación. “Los colaboradores, lograron detenerlo hasta que llego la policía, le había llevado hasta las sabanas de la cama” contaron.

Respecto al robo ocurrido esta mañana “llegamos al hotel y las víctimas estaban al borde de un ataque de pánico, fuimos a la comisaria, y no pudimos hacer la denuncia porque no estaba el oficial a cargo. Nos dijeron que estaba en los operativos y nos aconsejaron que nos acerquemos esta mañana”

Si bien se trata de un robo menor ya que no se han llevado dinero ni documentos, forma parte de una ola de robos que se registran en los emprendimientos de la zona, muchos de ellos son menores es por ello que no se realizan las denuncias normales, sin embrago estiman que se registra al menos un hecho cada dos días.

La zona de las 600 hectáreas cuenta con varios emprendimientos hoteleros que componen la Fundación Selva Yryapu, encargada de administrar la zona. Varios gerentes han identificado a algunos integrantes de las comunidades guaraníes con asiento en la zona como autores del hecho, sin embargo, no son los únicos que comenten delitos contra la propiedad y los turistas de la zona.

En el lugar existen varias denuncias que dan cuenta de que un grupo de personas que utilizan la zona para el contrabando de mercadería desde y hacia Brasil, esta actividad incrementa la inseguridad en la zona, pese a que cuentan con un destacamento para mayor seguridad.

Cabe destacar que la zona hotelera por una cuestión sustentable no cuenta con alumbrado público y las calles angostas no cuentan con un mantenimiento periódico de las banquinas de las calles internas que favorecen a los delincuentes que se esconden en la zona de las malezas. Desde el gobierno de la provincia de Misiones presentaron un proyecto para mejorar la zona sin embargo aún no han comenzado las obras.