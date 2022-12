“Nuestra familia está destrozada, es traumático, pero vamos a salir”

sábado 24 de diciembre de 2022 | 19:00hs.

El marido de la suboficial de policía atacada a machetazos, hace un poco más de una semana, manifestó el miedo por la supuesta libertad del acusado al tiempo que desde la Justicia se ordenó la realización de una junta médica que revea el informe provisorio en el cual se especifica una psicopatía por parte del imputado por homicidio en grado de tentativa y hurto.

El ataque a la cabo primero Vanesa M. (32) ocurrió dentro de la Comisaría de la Mujer de Puerto Rico en las primeras horas del jueves 15. Antes, durante la medianoche del miércoles, el atacante identificado como Paulo W. (29) había agredido a su propio padre en una vivienda de la localidad de Garuhapé.

Tras ser interceptado sobre el kilómetro 874 de la ruta nacional 14, ya en la localidad de Oberá, luego de escapar de la sede policial, cargar combustible en una estación de servicio sobre la ruta nacional 12 y huir sin pagar, el hombre quedó detenido. Posteriormente, cuando tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos ante la Justicia se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio en grado de tentativa y hurto.

La defensa, en tanto, solicitó su excarcelación que fue denegada, motivada por el “riesgo procesal” que implica su libertad. La medida fue rechazada por el juez de Instrucción Uno, Leonardo Manuel Balanda Gómez, según consignaron a El Territorio fuentes con acceso al expediente.

En ese contexto, las pesquisas continuaron y los peritos diagnosticaron que el implicado en el ataque casi mortal padece de una “psicopatía” que requiere medicamentos y tratamiento. Es así que desde la Justicia solicitaron una junta médica para ratificar o rectificar la condición mental del acusado.

Es por eso que se espera que la semana próxima se resuelva la fecha del estudio y así ratificar o rectificar si Paulo W. (29) tiene la capacidad psíquica de comprensión de la peligrosidad de los hechos.

A partir de esto se determinará si corresponde o no el sobreseimiento por imputabilidad. No obstante, un vocero del caso aclaró que el sobreseimiento no significa su libertad sino que en caso de la incapacidad psíquica del imputado, se toman las medidas se seguridad correspondientes con tratamientos en la Unidad Penal de Loreto o en algún instituto privado si la familia así lo decide.

“Un peligro para la sociedad”

“Lo que pasó es complicado, es indignante, es algo que nunca pasó. Tengo frustración porque pienso que va a salir, mi señora piensa eso y piensa lo peor, está asustada. Es difícil porque casi fue abatida estando de guardia, entonces lo que sorprende es que por poquito no la matan”, expresó Sebastián, el marido de la víctima, quien prefirió no hablar sobre lo ocurrido por la complejidad de la traumática situación.

“El tipo estaba decidido a matar”, aseveró y continuó: “El tipo entra en la comisaría alocadamente y le da machetazos sin poder defenderse, no le dio tiempo porque entró y al entrar parece que le dijo ‘por culpa de ustedes’ y ahí le lanzó. Mi mujer se defendió con lo que pudo”.

La víctima se encontraba en la mesa de entrada de la Comisaría y en esa línea, Sebastián expresó: “Nunca esperás eso, vos esperás que si una persona, por ejemplo, entra alterada esperás que quiera hacer una denuncia pero cómo vas a esperar que entre un loco decidido a matar. Si a esa hora de la noche llega un loco con un machete, no te da ni tiempo a reaccionar, ni nada”.

Al ser consultado sobre cómo supo del hecho, relató: “Cuando pasó eso yo estaba acostado en mi casa, cerca de las doce y media por ahí. Llega un móvil en casa rápido y me avisa. Casi me quedo shockeado, estaba con mi hijo y a esa hora de la noche uno está tranquilo, qué uno va a pensar que pase esto, menos en el trabajo estando de guardia”.

Explicó que saben que el agresor es de Garuhapé y que, aparentemente, “andaba de aquí para allá medio perdido, a veces, pero no lo conocemos”. Agregó: “Se habla que le van a sacar- de la cárcel - porque tiene un problema o algo pero es injusto porque es un peligro para la sociedad”.

“Nuestra familia, mi familia y la de ella, están destrozados. Imagínese lo que es para un padre que su hija esté toda cortada. Es muy traumático para ellos y piensan lo mismo, que va a salir. No tienen consuelo porque no pueden creer, más si escuchan rumores de que va a salir. Que por ahí sale porque sus padres tienen plata y le quieren sacar”, reiteró.

“Supuestamente ese tipo es enfermo esquizofrénico. Según escuchamos, no estaba medicado y no sé si los padres no le daban por eso también pienso en considerar a los padres por tenerle a una persona así sin los medicamentos”, refirió con respecto a una supuesta enfermedad mental del imputado que será verificada por la junta médica ordenada por la Justicia.

La víctima, en tanto, fue dada de alta el viernes siguiente al hecho y continúa las curaciones en su vivienda. “Tiene cortes en la cara, cerca del ojo, en el cuello que era el más letal. Ahí fue donde casi pierde la vida porque perdió mucha sangre. En el antebrazo y cerca del pecho, en la axila. Todos cortes grandes”, explicó.

“Ella se está recuperando de las heridas. Todos los días son de curación y de contención porque cada rato se acuerda y se pone mal. Mi señora es muy buenita con todo el mundo y justo le pasa eso a ella. Nosotros vivimos tranquilos y es injusto, es todo muy traumático. Yo como pareja la vi y se me caía el alma en pedazos. Quiero que se haga justicia, no quiero que esto quede así nomás”, finalizó.

El ataque

Según la reconstrucción policial, el episodio se inició cerca de la medianoche del miércoles en la vivienda ubicada en Garuhapé en donde Paulo W. (29), atacó a golpes a su padre, con quien comparte la vivienda. En medio de la agresión, un grupo de vecinos que escuchó los pedidos de auxilio del hombre mayor arribó a la casa e intentó detener a Paulo.

Sin embargo, éste, con ayuda de su madre, logró escapar por otro sector de la propiedad en su Fiat Siena. Siempre según el relato de los voceros consultados, el implicado creyó que una de sus vecinas policías fue quien lo delató con los uniformados, por lo que decidió dirigirse en su coche hasta la Comisaría de la Mujer de Puerto Rico.

Una mujer integrante de la fuerza se encontraba de guardia en la mencionada comisaría y, sin mediar palabras, el exaltado automovilista ingresó a la sede policial y se topó con la cabo, a quien le propinó cuatro cortes con un machete que llevaba en el vehículo para luego escapar nuevamente en el Siena.

Camaradas de la mujer policía, quien aparentemente no es la persona conocida por el agresor, trasladaron de inmediato a la efectivo hasta el nosocomio local, en donde ingresó con un importante corte en el cuello que comprometía una de sus arterias.

Además, tenía otras lesiones cortantes en otros puntos del cuello y uno de sus brazos. Ante este cuadro, tuvo que ser derivada al Samic de Eldorado, donde fue intervenida quirúrgicamente para resguardar su vida.

Claves del caso

Ataque a su padre. Según los datos recabados por los pesquisas, el episodio inició el miércoles 14 en una vivienda ubicada en Garuhapé donde Paulo W. (29) agredió a su padre.

“Por culpa de ustedes”. Vecinos intervinieron pero el agresor logró escapar. Se dirigió a la sede policial donde buscó a una supuesta vecina e informante de lo sucedido y atacó a la cabo Vanesa.

rativo cerrojo. La policía inició un operativo por el cual lograron ubicarlo e interceptarlo sobre el kilómetro 874 de la ruta nacional 14, ya en la localidad de Oberá.