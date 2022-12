Hinchas argentinos juntan firmas para que Francia “deje de llorar” por la final perdida en el Mundial

sábado 24 de diciembre de 2022 | 9:30hs.

Una noticia hizo ruido en Argentina este viernes por la mañana y se desató la furia albiceleste. Más de 200 mil hinchas galos firmaron una petición en la que le exigen a la FIFA que se repita la final del Mundial Qatar 2022, que ganó la Selección albiceleste: argumentan que la actuación del árbitro no fue correcta y piden volver a jugar el partido. Algo que, naturalmente, no va a ocurrir. Sin embargo, el equipo que no volvió a su casa con la Copa, insiste en repetir la jugada.

Argentina es campeón del mundo., tras conquistar el domingo la tercera estrella de su historia, tras las conseguidas en 1978 y 1986. Es por eso que en el país se vive una alegría inmensa que se festeja a pura emoción. Y ante esa petición de los galos, los hinchas argentinos decidieron contratacar con algo similar: juntan firmas para que “Francia deje de llorar”.

“Desde que les ganamos la final del Mundial de fútbol los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Esta petición es para que dejen de llorar y acepten que Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé”, se puede leer en la descripción de la solicitud lanzada por el usuario Valentín Gómez.

Argentinos y argentinas, es un placer comunicarles que lo que empezó como chiste se hizo realidad: NUESTRA PETICIÓN PARA QUE FRANCIA DEJE DE LLORAR SUPERÓ LA PETICIÓN DE FRANCIA PARA VOLVER A JUGAR LA FINAL, EL MUNDIAL DE FIRMAS ES NUESTRO 🇦🇷🥇 pic.twitter.com/01vDdOQyhs — palen 🇦🇷 (@valentingomez11) December 24, 2022

En menos de 20 horas, más de 250 mil personas ya habían firmado la petición presentada en el sitio change.org. El número crece minuto a minuto. Está claro: se trata de una broma, un contraataque para los franceses que piden que se repita la final.

Reclamo. Los hinchas argentinos piden que los franceses "dejen de llorar" (foto: Captura).