Una mujer agoniza tras padecer trece puñaladas de manos de su ex concubino

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

El detalle de las lesiones que padeció Marcia Noemí Mattoso (27) grafica la brutalidad del hecho perpetrado por su ex concubino y padre de sus tres hijos, Adrián Zuachzer (26), quien le propinó trece puñaladas en pecho, espalda, antebrazos y piernas.



Al cierre de esta edición la víctima se hallaba en gravísimo estado internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samic de Oberá, mientras que el agresor permanecía prófugo y existen fuertes sospechas que de que podría haber cruzado al Brasil a través del río Uruguay, como alertaron los padres de Mattoso.



El hecho que se investiga se registró el último jueves, alrededor de las 23.30, en el playón deportivo de la plaza central de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, a unos 100 metros de la comisaría local.



Ni las denuncias previas por violencia de género ni la prohibición de acercamiento vigente impidieron que el sospechoso cumpliera con su palabra e intentara asesinar a su ex, tal como había amenazado varias veces.



La obsesión de Zuachzer con su ex pareja era tal, que luego de que se separaron, el hombre trató de alquilar una habitación en el mismo edificio donde residían la mujer y sus hijos, dos niñas de 4 y 6 años y un varón de 7.



Precisamente, las criaturas fueron testigos del brutal ataque contra su progenitora, nada más y nada menos que en manos de su padre, una experiencia traumática que será difícil borrar de sus mentes.



“Mi papá le hincó a mami y salió corriendo. Ella lloraba y después se durmió”, le contó una de las niñas a la madre de una amiguita, minutos después del episodio.



Los menores, una tía materna y al menos otras cinco personas observaron la escena en detalle e identificaron al agresor. Por ello, ahora resta que la Policía de Misiones haga su parte y lo detenga.



La atacó por la espalda

En la víspera, El Territorio recorrió la escena del intento de femicidio y constató los rastros del cobarde ataque. Coágulos de sangre en la tribuna de madera del playón deportivo sintetizan la magnitud del hecho.



Incluso, un profesional que asiste a la víctima en el Hospital Samic reconoció que “está viva de milagro y las próximas horas serán claves para evaluar su evolución. Tiene trece heridas punzocortantes y todas sangrantes, profundas. Tiene una lesión hepática y múltiples complicaciones. Está muy grave”.



Informados al respecto, los padres de Mattoso viajaron desde Colonia Mandarina, Campo Ramón, para hacerse cargo de los menores y acompañar a su hija en el Samic.



Con relación al hecho, una amiga de la víctima contó que el jueves a la tardecita ésta y sus hijos se dirigieron a la plaza central de Villa Bonita, como hacían a diario, ya que alquilaban una habitación en un inquilinato cercano.



“Fueron a tomar tereré y que los chicos corran y jueguen un poco. Dicen que en un momento apareció el ex y ella le dijo que se vaya porque iba a llamar a la Policía. Ahí él se fue, pero se ve que andaba por ahí cerca nomás. Después Noe se puso a hablar con un muchacho y dicen que el ex gritó algo de lejos. Pasó como una hora y volvió con cuchillo. Dicen que le atacó por la espalda y después le hincó por todos lados”, detalló aún conmovida.



La terrible escena duró segundos y nadie pudo interceder porque el agresor actuó tal y como describió la amiga de la víctima: a traición.



Mattoso atinó a correr y cayó desplomada a los pocos metros. Ayer trascendió un video donde se la ve convulsionando en el suelo y luego se desmaya.



Padres desolados

Entrada la tarde los padres de la mujer aguardaban el parte médico en el Samic, angustiados por la peor pesadilla que pueda afrontar quien tenga hijos.



Consultados al respecto, contaron que a lo largo de los años de convivencia con el agresor la víctima radicó varias denuncias por violencia y actualmente se hallaba vigente una prohibición de acercamiento.



También es cierto que en más de una ocasión retomaron una relación a todas luces tóxica.



La última denuncia, la última alerta desestimada por las autoridades, se dio a principios de diciembre.



“Él le manipulaba mucho a mi hija y ella no entraba en razón. Por eso fui a la comisaría y pedí que lo detengan. Incluso nos mandó mensajes amenazantes a nosotros. Pero no hicieron nada, siguió libre y atacó a mi hija delante de todos”, subrayó Mariela, madre de la víctima.



Por su parte, Carlos Mattoso mencionó que el agresor “ni siquiera le respetaba a sus hijos. Nunca le gustó trabajar y vivía del salario; pero cuando se terminaba la plata, quedaba loco”.



En ese contexto, preocupados por la situación de su hija mayor, la semana pasada le pidieron a otra hija que la acompañe en Villa Bonita, al menos por unos días. Nunca imaginaron que la chica sería testigo del brutal ataque del jueves.



En tal sentido, el progenitor rogó que “ahora sí las autoridades se tomen en serio lo que es capaz de hacer, porque durante nueve años hizo un infierno la vida de mi hija”.



“Le tienen que agarrar”

En el mismo sentido, una amiga de Mattoso consultada por este diario coincidió en que “ahora ella no quería saber más nada de él”.



“Por ahí le ataba un poco los hijos, pero decía que ya no iba a volver. Pero él le tenía amenazada, le decía que si le veía con otro macho le iba a matar. Anoche (por el jueves) ella estaba charlando con otro muchacho y pasó esto. Le tienen que agarrar y que pague el daño que hizo”, comentó.



El acusado es oriundo de Santa Rita, hacia donde se enfocó la pesquisa policial, como también en Alba Posse, donde reside su madre.



De todas formas, al menos hasta anoche la búsqueda había resultado infructuosa y muchos especulaban con que Adrián Zuachzer podría haber llegado hasta la costa del río Uruguay, vía de escape hacia el Brasil.

Adrián Zuachzer (26).

“Estamos a 18 kilómetros del río, él es de la zona y conoce por dónde y cómo cruzar. Lo único que andaba a pie, eso nos da esperanzas de que lo encuentren. Por ahí anda por los montes todavía. Tienen que agarrarle, no puede quedar impune”, subrayó un vecino del lugar donde sucedieron los hechos y que conoce al prófugo.



También cuestionó el accionar policial posterior al ataque, ya que al dar aviso a la comisaría local, los funcionarios de guardia habrían demorado varios minutos en trasladarse hasta el lugar porque en ese momento no disponían de móvil, siendo que la plaza se ubica a una cuadra de la dependencia.

Hace tres años quemó la casa

Ayer por la mañana los padres de Marcia Noemí Mattoso se presentaron en el inquilinato donde residían su hija y sus nietos y retiraron las pertenencias de todos.



“Los chicos están traumados porque vieron todo. Las nenas solo lloran. Pero ahora es tarde. Hubo denuncias y restricciones, pero la Policía empezó a moverse recién ahora. Cuando yo pedí ayuda para mi hija, en la comisaría de Villa Bonita me dijeron que no podían hacer sin la autorización de un juez. Entonces tiene que pasar lo peor para que actúen”, cuestionó la madre de la víctima.



Pero el del jueves tampoco fue el único hecho grave en perjuicio de la mujer, ya que tiempo atrás Adrián Zuachzer quemó la casa que habitaban en 9 de Julio, donde residían antes de mudarse a Villa Bonita.



“Prendió fuego la casa, los dejó en la calle y nunca estuvo detenido. Eso fue hace tres años. Él le pedía perdón, le decía que iba a cambiar, pero cada vez se puso peor”, lamentaron los progenitores.



En tanto, un inquilino del mismo predio donde residía la víctima mencionó que luego del ataque el sospechoso estuvo en WhatsApp hasta las 3 de la madrugada, dato que también le llegó a la Policía.