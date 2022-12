Rocío es de oro

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Una noche cargada de alegría, reconocimiento y alguna que otra lágrima de emoción, se disfrutó el jueves en el escenario mayor del Parque de las Naciones, ocasión en que se distinguió a los deportistas obereños más destacados del 2022.



Tras un parate obligado de dos años por la pandemia de Covid-19, la tradicional ‘Fiesta del Deporte Obereño’ retomó con todo el brillo que la caracteriza y en esta ocasión llevó el nombre de Estela Mary “Nanu” Álvarez de Olivera, árbitro profesional de fútbol, una de las referís pioneras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El broche de oro de la jornada fue la consagración de la gimnasta Rocío Espíndola como la deportista obereña del año.



La atleta se destacó en selectivo provincial y torneo nacional de clubes de gimnasia aeróbica, y formó parte de la selección argentina en categoría elite que participó en el Sudamericano de Lima, Perú, donde obtuvo la medalla de bronce.



Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Nanu Álvarez de Olivera tomó el micrófono y agradeció a todo los profesores que tuvo en su infancia y adolescencia, donde se destacó como deportista en varias disciplinas: natación, hockey y fútbol.



“Toda la vida esperé esto para agradecer a todos los profesores que tuve, que me dieron todo y nunca me pidieron nada. Yo era una nena vulnerable de Tres Esquinas y el deporte me salvó”, subrayó emocionada.



Nombró uno a uno a todos quienes la guiaron en su carrera deportiva, muestra de su genuina gratitud.



Enorme trayectoria

Apasionada por el deporte, Nanu Álvarez de Olivera es profesora de Educación Física y entrenadora nacional de natación, pero hizo carrera en el referato y en 2004 firmó contrato con AFA.



En el 2005 obtuvo el título de Fifa y 2006 arbitró en su primer Torneo Sudamericano, en Chile. Luego seguirían los de Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, entre otros países.



En el 2007 dirigió su primer Mundial de fútbol femenino en China. Después el Mundialito en Portugal. En el 2008 dirigió en los Juegos Olímpicos de Pekín, China, donde pitó en el partido por la medalla de bronce.



En el 2011 se convirtió en la primera mujer en llegar a la máxima categoría de AFA, rama masculina. También dirigió en Copa Libertadores.



“Este reconocimiento en mi ciudad me llega en un momento clave de mi vida profesional porque estoy evaluando si sigo o no, pero esto es un aliciente hermoso y me da aire y piernas para seguir un poco más”, anticipó.



Por su parte, el intendente Pablo Hassan destacó el esfuerzo de los deportistas, entrenadores y familias.



El evento fue organizado por la Municipalidad de Oberá por intermedio de la dirección de deportes, con la producción de la periodista Gladys Acuña.



En tanto, los premios fueron otorgados por la Facultad de Arte y Diseño de la Unam.

Ganadores por ternas

-Atletismo Femenino: Abril Caso.



-Atletismo Masculino: Agustín Da Silva.



-Ajedrez: Jonathan Boachenko.



-Básquet U15- U17: Máximo Koziarski (OTC).



-Básquet U19- Primera: Hernán Caballero (OTC).



-Enduro- Motocross: Taro Nakatsuka.



-Fútbol Divisiones Inferiores: Santiago Martínez Sosa (Olimpia)



-Fútbol Juvenil: Guillermo Ortiz (Aemo).



-Fútbol Primera: Nicolás Portillo (CAO).



-Fútbol-LIFA: Horacio Lindstrom.



-Futsal FIFA: Cristian Lionel Rodríguez.



-Fútbol Femenino: Débora Rodríguez (CAO).



-Fútbol Club Unión: Néstor Benítez.



-Fútbol de Salón: Leandro Warta.



-Gimnasia Aeróbica: Rocío Espíndola.



-Gimnasia Rítmica: Jorgelina Liesenfeld.



-Gimnasia Artística: Lucila Ferro.



-Golf: Federico Villalba.



-Handball Indoor Femenino: Milagros Balbuena.



-Handball Indoor Masculino: Tomas Mattje.



-Handball Playa Femenino: Belén Pereyra.



-Handball Playa Masculino: Facundo Lionel Balbuena



-Hockey Proyección: Gerónimo Ascona.



-Hockey Campeonato Liga: Danila Cane.



-Judo: María Sol Paredes.



-Karting: Martina Mrakava.



-Automovilismo en Pista: Marcelo Smichowski.



-Rally Misionero: Alberto Báez.



-Natación Mujeres: Kyara Soares Homeniuk.



-Natación Varones: Alexis Castellanos.



-Padel: Karen Vereschuk.



-Voley Femenino: Marisa Talavera.



-Voley Masculino: Juan Mir.



-Tenis de Mesa: Virginia Grossi Mainers.



-Súper Liga Básquet: Nelson Bravo.



-Físicoculturismo y Fitness: Jorge Bothner.



-Levantamiento Olímpico de Pesas: David Pereyra.



-Básquet Femenino: Mery Kleiven.



-Tenis: Marcos Arriola.



-Bádminton: Alexis Franco.



-Tiro con Arco: Pedro Penayo.



-Atletismo Adaptado: Mahira Bergallo.



-Deportes Adaptados: Antonio Wurian.



-Karate: Eric Nadine Hettinger (Academia Municipal).



-Patín: Maria Guadalupe Sosa Klug.



-Fútbol Femenino Barrial: Milagros Belen Garcete.



-Korfball: Luciana Muller.



-Bochas: Eduardo Ariel Vignolo.