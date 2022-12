La habilitación de todas las casillas y protocolos agilizó el paso a Paraguay

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

El trabajo conjunto de varias dependencias desplegadas en la jornada de ayer, permitió agilizar el paso entre Posadas y Encarnación por el puente San Roque González de Santa Cruz. Esto hizo que por momentos en horas de la tarde de ayer el paso estuviera semivacío, como sucedió alrededor de las 17, cuando a esa hora ya habían traspasado más de 21 mil ciudadanos, muchos de ellos residentes paraguayos que llegaban de Buenos Aires.



Cristian Castro, coordinador de Centro de Fronteras Posadas, detalló a El Territorio que se logró una mayor agilización en el paso mediante un trabajo conjunto, entre Migraciones, Aduana, Senasa, Sanidad de Frontera, Gendarmería Nacional y también con organismos y autoridades paraguayas.



Relató que tras la habilitación del protocolo por la alta demanda para cruzar, hubo para la salida catorce carriles de autos, dos para motos y dos para colectivos. Dicha situación, se dio entre las 10 y las 16. De este modo, indicó que ello permitió aliviar el paso de miles de automovilistas.



En cifras, hasta las 19 cruzaron ayer 34.600 personas, es decir un total de 21 mil salidas y 11 mil ingresos. Se suman los 2.600 que utilizaron el servicio de tren.



Con respecto a días anteriores, el 20 de diciembre salieron 35 mil personas; el miércoles 21, en total 40 mil ciudadanos, y el jueves 22, 41 mil, los que realizaron el trámite fronterizo.



Por otra parte, Castro, afirmó que al incrementarse las filas, también se habilitó el protocolo establecido que permitió descomprimir el paso. “Si hay mucha fila, se habilitan las casillas de entrada como de salida”, tras destacar que también esa maniobra dio resultado, para agilizar el traspaso.



No obstante, volvieron a observarse adelantamiento de muchos motociclistas y autos con patentes paraguayas que provocaron el malestar de los que esperaban bajo el sol.



La procedencia

Según pudo relevar El Territorio, una importante cantidad de los vehículos con patente argentina, emprendieron viaje desde Buenos Aires para cruzar la frontera y reencontrarse con familiares.



La espera en promedio fue de alrededor de dos horas -un tiempo prudente cuanto en similares fechas ascendía entre 4 y hasta 16 horas- para cruzar hacia el país vecino. La mayoría de los usuarios expresaron su anhelo por el reencuentro con sus allegados y pasar las fiestas en diversas localidades de Paraguay.



Testimonios

Funny y Raúl son una pareja de paraguayos que viven hace 15 años en Buenos Aires. “Estamos entusiasmados por el reencuentro y nuestra idea es quedarnos en Paraguay. Uno extraña sus raíces. Queremos ver qué nos depara el próximo año y nos encuentre en nuestro país”, expresaron.



Posteriormente, relataron que son de Itá y luego de la pandemia ya visitaron a sus familiares en las vacaciones de invierno. Pero esta vez, aseguran no sólo pasar las fiestas sino buscar una vida estable en su país.



Por otro lado, Cintia también de nacionalidad paraguaya, hace doce años reside en Argentina, junto con su esposo y tres de sus hijos esperaban en la fila para cruzar el puente y continuar su destino hacia Cantera, Paraguay. “Anhelo el reencuentro con mi mamá porque hace cuatro años no la veo", expresó.

Martínez cruzó a Encarnación para un reencuentro familiar. Foto: Matías peralta

También, Pedro Martínez, de Hurlingham-Buenos Aires, junto a sus tres hijos, su esposa y una hermana se encontraban en la fila. “Esperamos mucho tiempo para volver a vernos con nuestra familia de Villa Rica, pero ahora que estamos acá nos acordamos por qué veces no queremos venir. Los chicos están sufriendo con el tiempo de espera y el calor”, apuntó.



La familia viajaba en dos autos por la cantidad de personas que son. Durante la espera en la fila, también aseguraron que salieron a las 14 de ayer para llegar a la madrugada con ansias de cruzar el puente lo antes posible.



No obstante, también estaban aquellos que desean pasar al lado encarnaceno con fines de compra.



Claudia de Oberá sostuvo que hace años cruza a Encarnación para comprar juguetes e incluso se adelanta y compra los útiles escolares para no pasar nuevamente en el mes de febrero-marzo.



“Un monopatín que en mi ciudad cuesta $20.000, en Paraguay sale $5.000. Tengo los contactos de los lugares donde año tras año compro y sigue conviniendo la compra. Además, aprovecho y ya me llevo los útiles, zapatos y ropa para la escuela de los niños. Es una manera de evitar volver a cruzar en otro momento. La fila y la cantidad de gente en estas épocas siempre es la misma”, manifestó.

Desde Paraguay

Andrés Morel, concejal de Encarnación, manifestó que del lado encarnaceno había hasta cinco horas de espera. “El trámite dura poco tiempo, son minutos. Pero es la gran cantidad de personas que va de un lado hacia otro y provoca lentitud”, sostuvo.



Posteriormente, contó que la proyección para estos días es de 50 mil personas cruzando el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. “En estas fechas se da todo tipo de situaciones, los paraguayos van a comprar combustible barato, comestibles y los argentinos vienen a comprar objetos que provienen del sudeste asiático. Aquí en Encarnación estos son más económicos”, detalló.



Además, relató que año tras año en las fiestas de fin de año, la colectividad paraguaya en Argentina es numerosa y cruzan para celebrar con sus familiares.



“Son fechas en las que más personas recibe el país. Posteriormente a mediados de enero se activa el protocolo de operativo retorno. Esto se da luego de las dos primeras semanas del primer mes del año, donde se estima nuevamente gran movimiento”, contó.

Adelantamientos en las filas generaron mucho malestar

Durante la jornada también hubo quejas por adelantamientos y desacuerdo por la espera. Lo plantearon algunos conductores y acompañantes que se encontraban en las hileras para cruzar a Paraguay.



Desde los organismos que resguardan el puente internacional, aseguraron que no hubo denuncias formales y conocimiento acerca de algunos autos y motos con patente paraguaya que se adelantaron.



Funny, que estaba en la fila, se quejó por los autos con patente paraguaya que simplemente se adelantaban. “Nos quejamos con las fuerzas de seguridad. La mayoría lo hizo, pero lamentablemente hay que esperar. No entiendo por qué esas personas no respetan la fila y el tiempo de espera, para todos debería ser igual”, se indignó.



También, Cintia, lamentó: “Me duele la caradurez de mis paisanos porque no deberían adelantarse. Si los autos con patente argentina esperamos, los de Paraguay deberían hacer lo mismo”.



Por su parte, el coordinador de Centro de Frontera Posadas,Cristian Castro, indicó: “No tengo conocimiento, mi área de control es desde el portón de ingreso hasta Paraguay lo que denominamos ACI (área de control integrado). Siempre solicito colaboración a tránsito de la Municipalidad y a la Policía de Misiones”. Además, añadió: “Ninguno de los organismos reportó algo hasta ahora”.



Para concluir, señaló que el servicio de los medios de comunicación es fundamental para que los ciudadanos del paso puedan programarse y no tener demoras innecesarias.



“Me debo al ciudadano y trabajo arduamente para cambiar algo que estaba preestablecido como normal, quiero darle una impronta distinta, demostrar que el Estado es eficiente", cerró.