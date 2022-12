Baja sensible para el Millo

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El mediocampista tucumano Matías Kranevitter, flamante refuerzo de River, sufrió la fractura del tobillo derecho en el amistoso que el equipo jugó el pasado jueves ante Unión La Calera, de Chile, y deberá ser operado, de manera que estará inactivo entre seis y ocho meses.



“En el amistoso frente a Unión La Calera, Matías Kranevitter sufrió una fractura de su tobillo derecho. Se programará tratamiento quirúrgico en los próximos días”, detalló el parte médico oficial de River.



El tucumano, de 29 años, sufrió una dura falta del chileno César Pérez cuando apenas iban seis minutos de juego y debió ser reemplazado por Rodrigo Aliendro, en el partido presentación de Martín Demichelis como DT de River jugado en San Luis, que terminó cero a cero y luego ganó La Calera en definición por penales (4-3).



Por su parte, el jugador del club chileno que le propinó el fuerte golpe dio la cara ayer y pidió disculpas a través de sus redes sociales por cómo se dio todo.



“Quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas a Matías Kranevitter por la desafortunada jugada en el partido. En ningún momento hubo una mala intención y, por lo mismo, lamento profundamente las consecuencias que tuvo dicha acción. De todo corazón le deseo la más pronta recuperación, pues como el tremendo profesional que es, estoy seguro que podrá salir de esto lo antes posible. También quiero expresar mis disculpas a los hinchas de River”, comunicó el jugador.



Lo cierto es que la patada no fue con mala fe. César Pérez, dándose cuenta de que la pelota le va a quedar lejos, se tira a barrer para tratar de puntearla con la mala fortuna de que enganchó el tobillo derecho de Kranevitter con el pie apoyado, por lo que la pierna del cinco de River siguió su camino y el pie quedó atrás. El llanto del refuerzo riverplatense apenas culminó la acción, así como su salida temprana, fueron indicios de que no se trataba de una lesión menor.



Martín Demichelis, el nuevo conductor del club de Nuñez, el que anoche hizo un estreno esperado pero opacado por la noticia de la fractura del volante, habló de la lesión de su nuevo refuerzo. “Lamentablemente son cosas del fútbol, viene con entusiasmo, con energía y se confirmó la fractura en un hueso del tobillo. Hay que desearle el mejor de los ánimos y la mejor de las recuperaciones. Es parte del fútbol”, dijo el DT minutos después de conocer el diagnóstico del Colo.



“Es una tristeza. Todo el grupo venía entrenándose bien, Matías llegó con ganas de aportar. Cuando se quedó y no se levantaba, conociendo su carácter, se podía predecir que algo grave tenía”, reflexionó Demichelis en la conferencia de prensa quien lleva más de una semana de trabajo en River.