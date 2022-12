La Pampa fue una fiesta por Alexis Mac Allister

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Los jugadores de la selección argentina siguen de festejos en el regreso a sus provicias, y en este caso, Alexis Mac Allister llegó a La Pampa y tuvo un espectacular recibimiento de los hinchas albicelestes.



En la casa de la gobernación de Santa Rosa, Alexis y Daniel Martínez, el doctor de la Selección, fueron homenajeadas ante una multitud y el volante agradeció a la gente que se acercó a recibirlo: “La verdad es que es una alegría y una emoción muy grande. Siempre recibí el apoyo de esta provincia y este lugar.”



“Era algo muy importante, algo que siempre soñé y recibir el apoyo de esta gente. Todos los mensajes que me llegaban, es un orgullo muy grande representar a la provincia”, continuó Alexis a los cientos de hinchas argentinos.



Mac Allister, que llegó en un camión, fue recibido por cientos de argentinos que se acercaron al balcón de la gobernación recordó su tanto en el Mundial y afirmó: “Creo que todo lo que estoy viviendo y todo lo que viví, superó todas las expectativas. Contra Polonia donde las cosas no estaban fáciles y hacer un gol, se me cruzó la familia, la provincia. Todo es muy importante y la alegría es muy grande”.



“Muchisimas gracias por el apoyo, los mensajes que uno lee. Leemos todo aunque cuesta responder y que esto sirva para cuando las cosas vayan mal seguir teniendo el apoyo de la gente”, cerró el volante.



El turno de Enzo

Por otra parte, los mediocampistas Enzo Fernández y Exequiel Palacios serán homenajeados mañana en el partido bonaerense de San Martín con un acto que incluirá un show musical.



En ese contexto, bajo el lema de “Recibimos a nuestros campeones”, el municipio organizó el acto a partir de las 12 en la Plaza Central de San Martín.