Vibra festiva para tirar todo el año

Un desahogo de millones de personas, de décadas contenidas de alegría que explotaron y tuvieron su punto de ebullición el domingo 18. Finalmente la selección argentina de fútbol, y especialmente Lionel Messi, Di María y cia -toda una generación que nació poco después del último triunfo y vienen hace años militando por esta nueva estrella- pudieron alzar la copa del Mundo. Millones en todo el país y el mundo fueron los que espontáneamente salieron a los gritos desaforados a la calle a celebrar y la vibra ganadora continúa latiendo en cada esquina.



Pero ¿cómo podemos aprovechar ese ímpetu para trasladarlo a las fiestas y proyectar un 2023 igual de exitoso?



Tal como reflejó la especialista en coaching, mentoring y otras herramientas, Beatriz Martínez en Radioactiva, naturalmente esta sensación de alegría se traslada a todos los aspectos de la vida e incluso el laboral, porque detrás del profesional está la persona. Entonces, en ese traslado al quehacer del día a día, ‘‘tenemos que pensar qué actitud tengo en el lugar en el que estoy trabajando?, ¿cómo puedo mejorar este optimismo, las ganas de ganar? Así, ese ímpetu se va a sostener. Si todos hacemos nuestra parte y aprovechar este impulso -ya que viene fin de año- para crear un 2023 con esta energía ganadora. eso se va a ver reflejado’’, postuló Martínez.



En esa línea, marcó que una de las enseñanzas que nos dejó este Mundial tiene que ver con la resiliencia.



‘‘Tenemos que entender el gran ejemplo que nos dio Messi de no abandonar porque cuántas veces se lo criticó, se le dijo que se vaya, etcétera y él perseveró. A fuerza de voluntad, capacidad de sacrificio siempre siguió adelante. Entonces en este tiempo donde todo es tan rápido y que si no es así ya abandonamos, hay que perseverar y al final tendremos alegría. No siempre depende de nosotros, pero si en ese proceso ponemos todo todo nuestro empeño toda nuestra fuerza de voluntad, seremos recompensados’’, graficó.



En consecuencia, destacó que detrás de Messi y cada jugador, hay un equipo técnico, compañeros, familias y la importancia del rol cada uno ocupa en cada lugar, además de toda la preparación previa. Hubo todo un camino antes de llegar siquiera al Mundial y ni hablar a la final.



Al destacar que hay que abrazar este triunfo del amor y no desde la soberbia, focalizó en esto de la preparación y recomendó hablarlo por ejemplo con los estudiantes. ‘‘Saliste mal en la materia, ¿qué pasó, estudiaste lo suficiente, te quedaste solo con la lectura de los apuntes, no profundizaste? ¿Tenés que elegir una carrera, ok, desde dónde vas a elegir? desde el corazón o solo por el dinero? Es una combinación de todo, de lo económico, de lo emocional, de lo espiritual, de lo físico. Aprovechar y hablar de todo eso que no se habla generalmente’’, sugirió Martínez mientras afirmó que podemos extender esta emocionalidad porque ‘‘estar alegres es una decisión’’.



Ir al 2023 como la Scaloneta

Para poder proyectar un 2023 exitoso, según edificó Martínez, en primer lugar es conveniente hacer un cierre de este año, cuáles fueron los logros obtenidos, qué cosas no salieron bien. Chequear por qué no salieron, ‘‘me faltó energía, lo abandoné rápido, no gestioné bien, dependía sólo de mí o de alguien más... primero un balance de cómo me fue el 2022’’, deslizó.



Luego, insistió en la necesidad de ser agradecido. Hacer una lista de agradecimientos, a personas circunstancias, herramientas que se adquirierin este año. Agradecer todo, lo bueno y lo malo que nos enseñó.



Como otro paso sostuvo hablar del perdón. ¿A quienes tengo que perdonar este año, a qué tengo que perdonar o qué me perdono?



Finalmente ‘‘con todo esto, sumado a la energía que nos trae el haber ganado el Mundial tomar e impulso para ir al 2023’’, lanzó . “Ahí recién voy a diseñar el 2023 pero como si lo hubiera vivido, porque imagínense que si este equipo no hubiera tenido un plan sensato y que lo hayan ejecutado de la manera que lo hicieron y tener en cuenta que una pelota movió todo pero que se le sumó intensidad y compromiso. Si yo eso lo llevo al 2023, es más probable que yo prolongue esta alegría, este optimismo, en el tiempo’’, cerró la especialista.



En coincidencia, la psicóloga Noelia Verdún subrayó la necesidad de proyectar. ‘‘No solamente tengo que visualizar lo que quiero, por ejemplo, si yo quiero cambiar de trabajo el año que viene entonces, pensar: ¿qué tengo que hacer? No quedarme en la queja sino ver qué puedo hacer para cambiarlo’’, dijo Verdún y sumó que al anhelo hay que sumar ‘‘construir esos pasos que doy para llegar a eso’’.



Como psicóloga además puso la atención en no desmoronarse ante la no concreción de los proyectos y de buscar ayuda siempre que se sienta el desánimo es mayor a lo tolerable. Además, propuso adoptar hábitos que nos interpelen pero que nos conecten más con el otro.En vez de preguntar solo ¿cómo estás?, que siempre sale automático, optar por el ¿en qué te puedo ayudar?, más dispuesto y empático.



El Mundial sin dudas conmocionó a todo el globo y con una definición no apta para cardíacos, el logro obtenido parece ser más valioso todavía La hermandad, el ánimo ganador y otros tantos valores que se deslizan de lo que parece una simple competencia deportiva pueden emularse día a día y trasladarse a la mesa festiva para crear un nuevo y mejor presente.