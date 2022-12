Nochebuena con la mesa al aire libre y temperaturas agradables

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Poner o no la mesa afuera, esa es la cuestión. Y más en una provincia como Misiones que tiene acostumbrados a sus habitantes con lluvias súbitas y momentos soleados todo en una misma jornada. Afortunadamente los pronósticos no auguran precipitaciones para hoy a la espera de la Nochebuena, pero sí un agradable descenso de temperatura. Las lluvias llegarían recién mañana.



Según detalló la Dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología de la provincia, hoy el cielo de la provincia estará mayormente despejado y la cobertura de nubes estará en la zona Sur. Amanecerá bastante fresco, con 18° en casi todo el territorio, aunque la temperatura más baja se presentaría en Eldorado y San Pedro con 16°.



En el transcurso del día el cielo se va a ir cubriendo de Sur a Norte, esto es a raíz de un sistema de baja presión que impera en toda la región y va a crear las condiciones de inestabilidad.



“Aunque para todo el 24 no se esperan precipitaciones así que podemos decir que podemos sacar la mesa afuera, incluso la temperatura estará muy agradable, en torno a los 22° en la Nochebuena”, destacó en diálogo con El Territorio, Marco Hernández, ingeniero de Alerta Temprana.



Para hoy, la temperatura máxima en todas las zonas de la provincia será de 35° y la mínima entre 16° y 19°.



El riesgo de incendios sigue siendo extremo en Misiones por lo que el profesional hizo hincapié en tener especial cuidado al momento de hacer el fuego para hacer los asados a fin de evitar incendios no deseados.



Mañana, sin embargo, el desplazamiento de un frente frío va a generar condiciones de inestabilidad más fuerte. Se esperan lluvias y tormentas aisladas a partir de mediodía en el Sur, para las zonas Centro y Norte más hacia la tarde. Los acumulados de precipitaciones previstos están en 3 y 18 milímetros.



“Está la posibilidad de que esas tormentas en un eje que va desde San Ignacio, Campo Grande y El Soberbio sean particularmente intensas, cabría la posibilidad de caída de granizo”, acotó Hernández.



Aunque todavía es prematuro para dar precisiones sobre cómo se presentará el tiempo en Año Nuevo, remarcó el ingeniero de Alerta Temprana, hay probabilidad de lluvias, más pronunciada esa tendencia para las zonas Sur y Centro.