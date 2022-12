Beba abandonada se recupera y tiene vínculo con su madre

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

En la madrugada del pasado 15 de diciembre, una beba recién nacida fue ingresada de urgencia al área de Neonatología del Hospital Samic de Oberá con un cuadro de hipotermia y dificultad para respirar, producto de que había sido abandonada en la puerta de una casa en el barrio San Miguel.



No se sabe con exactitud cuánto tiempo permaneció a la intemperie, pero no hay dudas de que el hecho de que estuviera vestida y cubierta con una manta le salvó la vida, así lo establecieron los profesionales que la asistieron.



A simple vista se notaba que era una beba a término. El cordón umbilical había sido cortado, pero no cocido, aunque no se produjo hemorragia. En ese punto la suerte jugó a su favor.



Al momento de ser hallada pesaba 2.700 kilos y su talla era de 48 centímetros, precisaron.



Se realizó la curación del cordón umbilical y medidas de higiene, tras lo cual ingresó a incubadora con oxígeno. También le suministraron antibióticos por cualquier tipo de infección que pudiera tener.



Apenas conocido el caso, varias personas se contactaron con el Hospital, la Policía y la Municipalidad para expresar su intención de adoptar a la criatura.



Pero dos días después, efectivos de la Unidad Regional II dieron con la madre biológica, una joven de 18 años que reconoció que ocultó el embarazo a su familia. Asimismo, enseguida entabló vínculo con la pequeña y hoy no se despega de su lado.



De todas formas, la Justicia deberá evaluar si se dan las condiciones para que la beba quede a cargo de la progenitora o de la familia ampliada. Previamente, deberá realizarse un estudio de ADN para confirmar el parentesco.



La dejó con parientes

Lo cierto es que la pequeña se recupera favorablemente y se convirtió en una de las mimadas en Neonatología del Hospital Samic, ya que su caso conmovió a profesionales y enfermeras, como a toda la comunidad.



“Presenta buen estado general, está activa y con todas las funciones normales. Ya cumplió el tratamiento con antibiótico y se encuentra en condiciones clínicas de alta médica, lo que a partir de ahora queda supeditado a la cuestión judicial”, precisaron desde el nosocomio. Además, destacaron el “buen vínculo con la madre biológica, que le da el pecho y la cambia”.



Por su parte, la jefa del Departamento de Niñez, Familia y Mujer de la Municipalidad de Oberá, Florencia Donnerstag, precisó que la progenitora reconoció que ocultó su embarazo, no tuvo controles médicos y se trató de un parto domiciliario.



“La joven brindó un relato coherente y contó sobre una situación familiar complicada. Algo pasó en la familia para que tome una decisión tan radical, lo que también estamos atendiendo”, indicó.



La funcionaria municipal señaló que la progenitora dejó a la beba en la puerta de la casa de parientes, por lo que de alguna manera y dentro de sus limitaciones, se preocupó que estuviera lo mejor posible.



“Se vio desbordada y sobrepasada por la situación que estaba pasando, pero donde dejó a la niña son familiares de ella. Ahora deberá asistir a talleres crianza responsable para adquirir herramientas y se hará un seguimiento de la familia”, puntualizó Donnerstag.



El hallazgo

Tal como informó El Territorio, Braian (14) y su hermano Gerardo (12) fueron quienes hallaron a la beba recién nacida que fue abandonada en el barrio San Miguel, de Oberá. Según contaron, escucharon su llanto, se asomaron a la ventana y la vieron, acostada sobre un cartón en la vereda.



“Me desperté sobresaltado porque un bebé se quejaba y alguien le quería calmar. Me dio miedo y se me ocurrió golpear la puerta como para que el que estaba escuchara que había alguien adentro y se fuera”, detalló Braian.



Y agregó: “Desperté a mi hermano, nos quedamos quietos, en silencio, por algunos minutos y al ratito comenzó otra vez el llanto desesperado del bebé. Separé despacito la cortina y noté que estaba acostado sobre un cartón bien frente a la puerta del local. Sentí escalofríos en el cuerpo”.



Cuando salió no vio a nadie en la calle, levantó a la beba y la puso contra su pecho porque estaba fresco, recordó. Luego avisó a sus padres, Viviana Ortiz (32) y Claudio Figueredo (34), quienes contuvieron a la criatura y dieron aviso a la Policía.



El expediente penal se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, con intervención del Juzgado de Familia.