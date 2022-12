Lali le respondió al hincha acusado de acosarla

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Luego de la polémica por la situación de supuesto acoso que había vivido Lali Espósito en Qatar, la cantante tuvo la oportunidad de hablar con el joven protagonista del desagradable mal entendido y aclarar lo sucedido. “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”, sostuvo la actriz luego de que el apuntado expusiera el mal momento que vivía y pudiera contar su punto de vista.



De esta manera, la intérprete de “Disciplina“ despejó las dudas en un mensaje que le envió al periodista Ángel De Brito, en diálogo con LAM. Fue luego de ver en detalle el video y explicar que no cree que la actitud del muchacho, que no se sabe su nombre, haya tenido mala intención.



Previamente, las redes sociales se habían inundado de mensajes de odio hacia el joven en un contexto que buscaba condenar la supuesta situación.