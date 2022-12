Noelia Marzol comparte con sus seguidores la llegada de Alfonsina

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Luego de haber presentado en sociedad a Alfonsina, Noelia Marzol publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el cual capturó el momento en el que su primer hijo Donatello conoció a su hermana recién nacida.



“Se conocieron Dona y Alfi. No puedo parar de llorar jajaja. ¡Los amo tanto!”, comenzó diciendo Marzol en el posteo.



“El video muestra otra cosa. Si no me hubiera tomado el trabajo de maquillarme las ojeras, al menos!”, cerró divertida.



“Bienvenida Alfonsina! Te amamos gorda hermosa!”, había anunciado Noelia el pasado miércoles por la tarde tras la llegada de su hija. “37 semanas / 3.03 kilos, te amamos hija mía”, precisó la actriz y bailarina compartiendo el momento con sus seguidores.



En las fotos tomadas instantes después del parto, Noelia y Ramiro sonríen radiantes, mientras que el rostro de Alfonsina aparece tapado con un emoji de corazón. En otra de las imágenes, se la ve a Marzol dándole el pecho a su recién nacida y mirándola con mucha ternura.