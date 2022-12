De Paul fue a ver a Tini y le habló al público: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina luego de ganar el Mundial de Qatar 2022, asistió el jueves al recital de su novia, Tini Stoessel, en el Campo Argentino de Polo y se llevó un cálido recibimiento del público.



Cuando la cantante pidió un aplauso para el futbolista, los fanáticos enloquecieron y lo ovacionaron. La cámara lo enfocó y él devolvió el gesto haciendo un corazón con sus manos. La gente además comenzó a cantar al ritmo de “Dale campeón”. Mientras tanto, Tini le dedicó unas tiernas palabras: “Te amo”, lo aplaudió y celebró junto con el público por el invitado especial que estaba allí en su show. Luego subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los fanáticos.



Además, le habló al público y les contó una anecdota entre ellos durante el Mundial. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, comenzó diciendo para luego contar que luego de perder el partido ante Arabia Saudita y de recibir muchas críticas, la cantante no dudó y fue a verlo y darle fuerzas.



“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el deportista a su amada en el escenario.



Por su parte, ante semejante delcaración de amor, Stoessel le respondió a su novio, que fue a ver el show con su hija Francesca: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.



Casi al final del concierto, el campeón del mundo subió al escenario y juntos entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.



Después de consagrarse campeón del mundo con la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022 junto al resto de sus compañeros, Rodrigo volvió a la Argentina con todo el equipo argentino. En una caravana inolvidable por la Ciudad de Buenos Aires, los jugadores pasearon arriba de un ómnibus descapotable para recibir el saludo y el amor de los hinchas que se agolparon a lo largo de autopistas y avenidas, reuniendo así a más de 5 millones y medio de personas.



En ese contexto, Rodrigo pasó largas horas junto al resto de sus compañeros bajo el intenso sol de la tarde del martes pasado. Apenas terminó el recorrido, del que pudieron salir en helicópteros y volver al predio de la AFA en Ezeiza, De Paul corrió a visitar a su novia. Tini había ido a verlo jugar a Rodrigo en Qatar, y si bien no pudo estar presente el domingo pasado cuando se jugó la final del mundo contra Francia, ella estuvo siempre cerca del jugador a través de videollamadas. La relación se afianzó muchísimo en este último tiempo, pese a los rumores que hablaban de que iban a anunciar su separación una vez terminado el Mundial. Sin embargo, nada de eso sucedió.



En la tarde del jueves, De Paul publicó en sus stories de Instagram un video junto a su novia en un auto anunciando el show de Tini en el Campo de Polo. “¿Quién viene hoy? Dale che”, escribió junto a banderas y corazones en modo Selección. La última foto es todavía más elocuente: “Invitado especial hoy”, dijo el futbolista, mientras mostró un primer plano de la medalla que lo consagró como campeón del mundo y por lo cual fue ovacionado durante el concierto de esta noche.



Este hecho despertó la furia de su expareja, Camila Homs, quien lo esperaba junto a sus hijos que no lo veían desde hacía dos meses. Ella, incluso, le había comprado un regalo para que su hija Francesca se lo diera su papá. Pero según se supo después, una de las razones por las que el campeón del mundo no habría podido llegar a ver a sus nenes en la zona de Puerto Madero se debió a la congestión del tránsito que había ese día luego de la caravana de la Scaloneta.