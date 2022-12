El Caribe y Brasil, los más elegidos por los misioneros

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Hoy se celebra una de las fiestas más especiales para las familias y no falta nada para recibir a un nuevo año. Luego de que toda la celebración pase, se viene lo más esperado por los misioneros: las vacaciones de verano. Este año, los destinos de playa están primero en la lista de deseos y ocupan el puesto uno en las agencias de turismo posadeñas.



Es así que desde Carlota Stockar indicaron que el “Caribe (en primer lugar) fue uno de los más elegidos y entre los destinos preferidos están: Punta Cana, Cancún, Colombia, Miami. También eligieron Brasil (Maceió, Fortaleza, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Río de Janeiro) y Argentina (Bariloche y San Martin de los Andes como también Ushuaia y El Calafate).



Desde Piu Bella indicaron que los pasajeros hicieron las mismas elecciones, es decir “esta temporada que va de diciembre a marzo tenemos pasajeros viajando a Europa en invierno, cruceros por Brasil (que hay buenas tarifas), Punta Cana y Cancun. El crucero es una buena alternativa porque hay todo incluido en el gran barco, a veces conviene más que un paquete a Brasil”. De este país vecino, los misioneros se decidieron por Porto Galinhas, Porto Seguro y Rio de Janeiro. Otro de los destinos infaltables para los pasajeros de Piu bella es Mar del Plata, que sigue enamorando con sus playas y eventos.



Brasil también fue muy pedido en la agencia de turismo Me voy, donde se destacaron los destinos desde Río a Nordeste, pero también fueron elegidos el Caribe y Argentina.



Por otro lado, desde Batia Turismo comentaron que los pasajeros “claramente siguen eligiendo las playas del sur. Ponta de Papagaio y Camboriu fueron los más vendidos o consultados para quienes prefieren hacer por agencias. También hubo mucha venta de pasajes en ómnibus a Florianopolis”.



Cancún

Este destino de playa caribeño en la costa del sureste de México es un imán para los buzos, pescadores, aficionados de la historia, y para quien busca simplemente placer. Desde el boom turístico de 1980, Cancún se ha vuelto un destino muy popular que va mucho más allá de su reputación de destino de “Spring break”. Una gran variedad de actividades acuáticas, así como siglos de historia y cultura maya y mexicana, hacen de Cancún un destino para todo tipo de persona.



Para los que gustan de del turismo de “shopping”, también hay un buen abanico de opciones como la mítica Plaza la Isla, que parece una pequeña Venecia, Plaza Caracol, Luxury Avenue, Plaza las Américas y Plaza Bonita.



La noche en Cancún es un imperdible, con su efervescencia la vida nocturna atrapa a los más trasnochados en una atmósfera festiva que no se extingue hasta que soma el sol. Uno de los más legendarios es el Dady’O con su oferta musical ochentena y noventera, y uno de los más elogiados a nivel internacional, el Coco Bongo, donde la diversión está asegurada con espectáculo impresionante, fama que también comparte el Mandala y uno de reciente apertura conocido como el Palazzo.



En el Boulevard Kukulkán, mejor conocido como la zona hotelera —que se extiende a lo largo de los 25 kilómetros— se encuentran hoteles, restaurantes, centros comerciales y clubes nocturnos. Aquí se localizan todos los hoteles todo incluido de la ciudad donde se hospedan familias, parejas y amigos. Mientras más se acerca uno al centro de la ciudad, más se puede observar la faceta local del destino, con mercados y restaurantes típicos, hoteles buisness class y hostales.



Cancún y sus 10 playas con certificación Blue Flag —la mayoría de ellas ubicadas en la zona hotelera— siguen siendo los lugares más populares para vacacionar en México. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de interminables días de playa, a la par que toman alguna bebida refrescante. Algunas de las playas más bonitas de la zona hotelera son Playa Gaviota Azul y Playa Delfines, esta última es una gran opción para las personas que buscan olas moderadas o intensas, además de que allí se encuentra el emblemático parador fotográfico de Cancún.



Toda la información sobre este destino se puede encontrar en la página web https://www.caribemexicano.travel/.



Porto de Galinhas

En Porto de Galinhas el sol está presente todo el año.

Ubicada a solo 50 km al sur del aeropuerto de Recife (Guararapes – oficialmente el aeropuerto internacional Gilberto Freyre), es el lugar perfecto que sirve como base para aquellos que desean conocer la región. Además de las muchas atracciones del destino, es posible realizar excursiones de un día a lugares como Maragogi, Playa de Carneiros, Tamandaré, Serrambi, Isla de Santo Aleixo, Playa de Calhetas, Recife y Olinda.



Los paisajes paradisíacos de sus diez playas y el sol presente todo el año hace de este sitio el destino ideal para quien busca hacer un relax o para la práctica de deportes como el buceo y el surf. Sus playas presentan como característica principal las bandas de arrecifes que forman verdaderas piscinas naturales, para dar lugar más al sur a las aguas con mayor oleaje, ideal para la practica del surf.



La paqueña ciudad de Porto de Galinhas presenta gran variedad hoteles, bares y restaurantes.



Porto Seguro

Un destino lleno de historia y belleza natural es Porto Seguro.

Porto Seguro es el sitio histórico en el que los colonizadores portugueses descubrieron el país a principios del siglo XVI. Con sus bahías impresionantes y su historia única, este es un destino de vacaciones lleno de cultura y paisajes hermosos. Aquí se descubre el gran pasado de la región en el animado antiguo centro de la ciudad de Porto Seguro y se puede tener un relax en las impresionantes playas. Pasea por el antiguo centro de la ciudad durante la noche para ver las iglesias coloniales y los edificios iluminados con un sistema innovador.



El río Buranhém separa Porto Seguro de Arraial D´Ajuda y si bien existe una ruta que los conecta, lo más rápido y económico para cruzar a uno y otro lado son los ferrys que hacen el trayecto en unos pocos minutos, de día y de noche.



Al norte del Buranhém, se despliega el centro de Porto Seguro con sus antiguas casas, sus puestos de ventas de comidas y artesanías, la plaza del Reloj y la conocida como Passarela do alcool, el nombre lo dice todo, es una calle en donde se venden todas las combinaciones etílicas posibles. Encabezan el ranking cervezas, caipirinhas, caipiroskas y mojitos. Es el lugar también para hacer la previa, si se piensa seguir de fiesta en las discotecas o en los paradores de la playa.



A unos pocos minutos de allí se ubica el antiguo centro histórico de la ciudad, lugar en donde efectivamente desembarcaron los portugueses. Es conocida como la Ciudad Alta, con vistas espléndidas del mar y los acantilados.



Punta Cana

Uno de los destinos más buscados del Caribe es Punta Cana.

Este tramo de la costa de República Dominicana, que limita con el mar Caribe y con el océano Atlántico, tiene una extensión de playas de 32 km, y es popular entre los turistas de todo el mundo por la variedad de atractivos turísticos que ofrece, desde excursiones por la selva, snorkel, buceo, tirolesas, y más. El destino se ha convertido en una de las zonas turísticas y más reclamadas por su alta oferta de resorts hoteleros con servicio de “todo incluido”. A pesar de lo que pueda parecer, la construcción de dichos complejos se hizo de forma que, en general, se integraran en la naturaleza, aumentando la sensación de estar en espacios abiertos y enriqueciendo la experiencia de ambiente tropical.



Desde Playa Bávaro hasta Playa Macao, cualquier punto de los 32 kilómetros de costa asegura una gran experiencia. Aunque el fuerte y principal atractivo son sus playas, hay mucho más por ver y conocer en aventuras y excursiones apasionantes: una visita a la Isla Saona o la Isla Catalina, la excursión a la Montaña Redonda o los Altos de Chavón.



Mar del Plata

Con calzado cómodo y ganas de caminar, lo mejor es iniciar el recorrido en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad: el Monumento a los Lobos Marinos emplazado en la Plazoleta de la Armada Argentina. Ambas estatuas se encuentran a los lados de las escalinatas que bajan hacia las playas. De esta manera, le dan la bienvenida a los turistas. Es un lugar ideal para tomar las típicas selfies.



Es imposible estar en Mar del Plata y no visitar su puerto. Es ideal para entender la idiosincrasia del marplatense en una ciudad que respira olor a mar todos los días del año y que debe mucho de lo que es a la pesca y sus hombres. Rabas, cornalitos, paella y pescados, o un mix de todo y más para probar los frutos que nos provee el mar.



La Rambla es el paseo tradicional de la ciudad compuesto por dos edificios. En uno de ellos funciona el Casino Central, el Teatro Auditorium, el Centro de Información Turística de la ciudad y el Palacio de Deportes. Mientras que en el otro se destaca el Hotel Provincial. Hacia el Sur está el Paseo Hermitage, donde se encuentra el Casino del Mar. También hay locales comerciales y un escenario donde se realizan eventos y recitales al aire libre.



Recorrer las playas de norte a sur puede ser una buena opción para conocer Mardel. Desde los acantilados de Camet hasta Playa Grande, se van sucediendo distintos íconos. La Perla, del Centro, Varese, Playa Grande, Punta Mogotes, El Faro y las playas del Sur proponen un abanico de opciones.



Para obtener más información sobre Mar del Plata se puede ingresar a la página web: https://www.turismomardelplata.gob.ar/.