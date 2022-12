Candelaria: la aventura de tres hermanos para recibir al plantel argentino en Buenos Aires

viernes 23 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

El Mundial de Fútbol trajo aparejado un sin fin de historias de distintos tenores del que fueron protagonistas personas de diferentes edades, las que han dado todo, al igual que el plantel del seleccionado argentino, para hacer inolvidable cada momento.

Una de esas historias es la de Fiama Dos Santos (21) y sus hermanos Fernando Alan (24) y Elías Adalberto (19) los chicos vivieron con mucha alegría los festejos de la final del mundial el domingo, tal como relata Fiama a El Territorio pero sentían que faltaba más para llenar ese espacio de gratitud a la selección y es asi que la unión familiar hizo posible que los tres puedan viajar a Buenos Aires a recibir los jugadores en cuestión de horas.

Fiama , aún con la emoción clara en sus palabras dijo: "Esa final fue algo increíble, me lloré todo como creo que hemos llorado todos los argentinos, sufrimos y mucho, pero fue un sufrimiento que valió la pena. Ese día salimos a la caravana en Candelaria, pasamos toda la noche sin dormir cuando a la mañana temprano, Fernando me dijo "yo voy a ir a recibir a la selección, no se como pero voy a ir, todo fue muy rápido y aunque consideramos que era una locura porque faltaban horas nada más para que llegue a Ezeiza la idea se fue haciendo cada minuto más firme, vía online reservó su pasaje y al rato dijo que lo llevaría a Elías, él había salido, entonces Fer lo llama y le pregunta si quería ir, fue algo tan grande, tan maravilloso".

"Los pasajes eran para el vuelo de las 16, así que salieron cerca del mediodía hacia el aeropuerto y yo quedé con unas ganas tremendas de acompañarlos, pero no tenía la plata, así que fui a la casa de mi novio y le dije que quería ir que no podía perderme semejante hermosa aventura, sabía que pasajes para las 16 ya no había entonces, lo llamo a mi hermano para que me reserve un boleto para las 20, no me respondía y era porque había surgido un inconveniente con la reserva de Elías, que en lugar de ser para las 16 lo habían puesto para las 20", siguió su relato.

A continuación Fiama dijo que todo parecía complicarse pero Fernando pidió que le cambien su boleto para las 20, "después de algunos trámites lo logró y lo más lo increíble es que ese vuelo de las 20 llegaba a Ezeiza, era de no creer, subimos al avión, llegamos cerca de las 22, estábamos tan felices. En eso veo al periodista de TN, le digo a mi hermano que se acerque para saludar y él no quiso, así que fui yo y pudimos salir en vivo saludar a nuestro pueblo y a la selección, todo parecía un sueño".

"Corrimos mucho para llegar hasta donde estaba la alfombra por donde iban a bajar los muchachos, estaba cantando La Mosca, baja el avión y me temblaba todo, era una adrenalina inexplicable, estuvimos a 2 metros de ellos, era tocar el cielo con las manos. Yo no soy fanática del futbol, pero esto no podía pasar así no más. Es una experiencia que me marcó gratamente para siempre y que el día de mañana podré transmitirles a mis hijos cuando sea madre", dijo.

Fiama quien además destacó el acompañamiento y disfrute de su padre Alejandro (63), quien los esperó en Ezeiza y que a la par de ellos saltó y vivió cada momento, "mi papá es la tercera vez que ve salir Campeón a Argentina pero el lo vivió como si fuera la primera vez que pasa todo, y es por nosotros. Estuvimos más de 42 horas sin dormir y todo valió la pena, también como conté que caminamos y corrimos más de 15km pudimos llegar hasta el obelisco, después por toda esa caravana eterna y hermosa, que en palabras es imposible explicar".

Por su parte, Fernando detalló que "ese lunes estaba mirando la tele y vi el informe de la Selección que iba a llegar a la madrugada del martes, se me ocurre la idea de ir a esperarlos y mis hermanos me acompañaron en la idea, nunca me voy a arrepentir de esa sana y maravillosa aventura, no fue fácil conseguir los pasajes, pero creo que las fuerzas y ganas que teníamos cada uno hizo su parte, lo que más sorprendió es que nuestro vuelo desembarcaba en Ezeiza. , nunca imaginamos que pasaría eso, nos conformábamos con participar de la caravana pero fuimos bendecidos de ver a la selección a pasos nuestros, fue maravilloso y lo volvería a hacer mil veces".