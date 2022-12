Creer o reventar: el 5 de copas en el tarot usa el mismo manto negro que usó Lionel Messi

Antes de la final de la Copa América, los jugadores de la Sleección jugaron un juego con un mazo de cartas españolas en las que tenían que adivinar la carta que iba a salir. Los futbolistas llegaron a la conclusión de que is adivinaban una carta saldrían campeones y se tendrían que tatuar dicha carta. En el caso de Lionel Messi, fue el 5 de Copas.

Las cuatro finales perdidas con Argentina, más la Copa América. Cinco copas, als coincidencias están ahí para el que las quiera ver. Pero no termina ahí, esa carta en el Tarot, muestra a un hombre con una túnica como la que le pusieron a la Pulga en Qatar.

Además, la imagen que enseña 3 copas tirada de frente y otras dos paradas a su espalda. ¿Los 3 títulos ganados (Copa América, Finalissima y Mundial) y otros dos por venir? Las elucubraciones de los usuarios en las redes no se detienen.

La carta del Messías: el 5 de Copas

Un usuario de Twitter reveló cómo luce el 5 de copas en las cartas de tarot y los hinchas se volvieron locos. "Nada está librado al azar, el destino lo quiso así", mencionó. ¿Cómo es el dibujo? Prácticamente igual que la premación de Argentina en Doha.

El 5 de copas en el tarot tiene la figura de un hombre con un manto negro rodeado, justamente, de cinco copas. Y solo dos están bien colocadas, dado que las otras tres están caídas. La correlación entre esa imagen y la de Messi recibiendo el manto negro y dorado para levantar la Copa, su segundo título en Argentina contando la Copa América (de ahí las dos copas que estaban bien puestas en la carta), volvió locos a todos los hinchas.

Gente no puedo superar que el 5 de copas (la carta que le tocó a Messi) en el tarot se ve así POR DIOS EL NIVEL DE MÍSTICA QUE CARGA ESTO NO TIENE EXPLICACIÓN ME VUELVO LACAAAAAA pic.twitter.com/olj528UoEf