La pelota de un gol de Messi en la final está en la Argentina

viernes 23 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

A los 108 minutos Lionel Messi hizo el tercer gol de la selección argentina en la final contra Francia. Esa conquista valía la Copa del Mundo. Todos los hinchas festejaban, excepto dos hermanos que vieron cómo Paulo Dybala pateaba la pelota que terminó en la tribuna. Enseguida, comenzaron su operativo para obtenerla. Y lo consiguieron. Ignacio vive en Castelar y se fue a Doha con su hermano a vivir el Mundial. En la mañana del jueves 22 de diciembre, cuatro días después de la hazaña, recuerda con detalles un momento épico de su vida: “Cuando vi que la pelota cayó cerca nuestro y la agarró un francés, me acerqué para explicarle que tenía que devolvérsela a la Policía. Fueron segundos tensos porque él se estaba sacando fotos, pero finalmente me la dio. Ahí me la quedé y no la solté nunca más”.

“Obvio que después vino un policía, pero le dije que no se la iba a dar”, contó. Incluso Marley “estaba ahí y me pidió tocarla”. Fuera del estadio también quisieron quedársela: “Un qatarí nos ofreció alrededor de 21 mil dólares, pero no la vamos a vender”.