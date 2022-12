Caso Marina: un juicio oral que pasó de tres implicados a un solo femicida

viernes 23 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

A nueve años del femicidio de Marina Da Silva, luego de dos postergaciones por distintas cuestiones, el último miércoles se conoció el veredicto de los miembros del Tribunal Penal Dos de Posadas en torno a la responsabilidad que tuvieron los tres imputados que llegaron al debate por el asesinato a golpes de la joven y cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre del 2013 en un pozo de agua en la zona de Campo Bauer, en cercanías de Nemesio Parma.

El expediente que salió de instrucción indicaba que Franco Ramos, Juan Ángel Portal y Alejandro Da Silva debían responder en debate por homicidio calificado por la premeditación de tres o más personas, aunque el veredicto del tribunal finalmente fue otro y hubo un solo responsable.

Para los miembros del tribunal, en coincidencia con el pedido de la fiscalía durante los alegatos, aunque por fallo dividido, Ramos, como pareja de la víctima al momento del hecho y en base tanto a los elementos de prueba como a testimoniales que se ventilaron en el juicio, fue hallado como único responsable por el crimen.

Por ello, la calificación legal que se encuadró fue la de homicidio agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja.

Ramos además es investigado en la actualidad por el femicidio de Claudia Benítez.

En tanto, Portal y Da Silva -el primero, amante de la víctima- fueron absueltos por el beneficio de la duda, ya que ningún aporte ni prueba en particular fue suficiente para acreditar su participación en el femicidio.

Uno de los actores fundamentales para el esclarecimiento del hecho fue el fiscal del tribunal Vladimir Glinka, quien como representante de la parte acusatoria en el proceso tuvo que realizar un exhaustivo análisis de más de 120 testimonios escritos y que conformaron los ocho cuerpos del expediente.

En diálogo con este matutino, una vez terminado el debate y al ser consultado por el cambio en la calificación y desenlace del caso, Glinka comentó: “Yo no creo que haya un cambio, las partes tuvieron el mismo control de las pruebas producidas en el debate. Creo que estuvimos en igualdad de condiciones en ese sentido. No sé si fue un cambio realmente, sino las pruebas que se produjeron en el debate”.

Da Silva y Portal fueron absueltos por el beneficio de la duda.

“La dinámica del debate oral fue la clave, ese es el beneficio que tiene el debate, la posibilidad de enfrentar a los testigos y sacar la versión ideal, la versión que más se condice con la realidad, la oralidad es el camino”, sostuvo el fiscal, quien reconoció que uno de los aspectos que dilató el proceso fue la cantidad de años que pasaron desde el hecho hasta la realización del juicio.

Hubo testimonios que fueron neutrales y otros que se prestaron a la confusión en algunos puntos clave de la reconstrucción del hecho.

“Yo en ningún momento fui sacando conclusiones a medida que iba escuchando a los testigos, yo estaba esperando tener todos los elementos necesarios para sacar la conclusión. Lo que más me sirvió fueron las indagatorias de cada uno de ellos en las quetienen la libertad de decir lo que les parece y después fui contrastando con los testimonios que se fueron dando. Me di cuenta con todas las pruebas arriba de la mesa cómo fue el camino de cómo se llegó a este desenlace tan desagradable”, aseguró el representante de la fiscalía.

“Yo quería ser fiscal porque tengo un compromiso, a mí me gusta sentir que se hace justicia y por supuesto que un delito tan feo como este se encuentre un responsable, que no fue cualquier responsable, sino ‘el’ responsable, por eso hice la acusación formal. Obviamente que me lleva una satisfacción muy grande y una tranquilidad independientemente de la gravedad del delito y que no haya quedado impune por supuesto que me parece muy gratificante”, comentó el fiscal, quien reconoció que el caso Marina Da Silva fue el más complejo del año por la cantidad de jornadas y por la carga emotiva de cada relato.