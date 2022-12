Continúa la preocupación en Eldorado y Jardín América

viernes 23 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

A escasos días de Navidad los comerciantes de algunas localidades misioneras coinciden que las ventas en alimentos y bebidas son menores a las verificadas en años anteriores. “Es temprano para hacer un resumen, porque habitualmente se vende más, en nuestro rubro, para año nuevo que para navidad. En Navidad la gente suele gastar dinero en regalos, y para Año Nuevo por ahí se gasta más en comida. Lo que sí veo es que las ventas son inferiores a las del año pasado. En bebidas lo que se vende es lo habitual, sidra, ananá fizz, algún que otro champagne, esas bebidas que se consumen para fin de año. En cuanto a las carnes tampoco se registró un incremento en las ventas y lo que sale es algunos pedidos especiales de lechones, cortes de carne no habituales como peceto que se utilizan en algunas comidas de fin de año, y después los cortes de siempre”, manifestó la propietaria del supermercado Nico.

En el mismo sentido, se expresó Roberto, vendedor de una carnicería. “No veo que haya una demanda alta. Vendemos más o menos la misma cantidad de siempre. Hicimos algunas ventas un poquito más grandes porque en algunas empresas se hacen fiestas de fin de año, pero me parece que fue menos que el año pasado. Lo que sí aumentó un poco con respecto a meses anteriores es la venta de lechones. También de corderos y cabritos que durante el año no tienen salida”, afirmó.

Ramón Duarte, propietario de un comercio, contó: “Si se compara con las ventas del año pasado, están muy bajas. No podría decir en qué porcentaje, pero no llega a la mitad. Yo armo siempre las cajas navideñas que algunas empresas regalan a sus empleados. Esas que llevan un par de sidras, panes dulces, turrones y esas cosas, y este año casi no se movió ese mercado. Se nota la falta de dinero en la gente”.

Productos artesanales

La venta de productos típicos por las fiestas disminuyó si se compara la misma época del año pasado. Así reflejaron comerciantes de la ciudad de Jardín América y auguran mayor movimiento previo al 25 o bien 31 de diciembre.

Carlos López, dueño de Panadería El Paisanito, elabora pan dulce y budín artesanal y afirmó que el consumo es menor. “No es tanto como en años anteriores, pero algo sale y cayó alrededor de un 45%; por decir, antes se vendía 100 o más pandulces y ahora entre 40 y 60”, dijo.

Asimismo, comentó que la materia prima encareció notablemente, pero se anticipó y adquirió los insumos entre septiembre y octubre para ofrecer los productos a un precio razonable. “Tengo pan dulce de 400 gramos a $250 para que todos puedan llevar uno a su mesa, pero aun así cuesta”, remarcó.

El panadero dedujo que la poca salida se debe a la inflación y también a que la gente adquiere carne u otras comidas para la cena familiar. Estima que entre hoy y mañana “se va reactivar la venta y si eso no sucede, veremos qué sucede para Año Nuevo”, afirmó.

En tanto, Elsa Báez, emprendedora de Colonia Oasis, exhibe sus productos en la feria franca de Jardín los martes y viernes. Expresó que hay venta, pero cuesta cada vez más debido a los aumentos constantes de los insumos.

“Hago productos envasados como pickles, mermeladas, por esta época galletitas decoradas navideñas, budines y pan dulce”, destacó.

Al referirse a los envasados, señaló que se pone difícil la venta, antes tenía más productos para esta época del año. “Antes estaba con 70 u 80 frascos y ahora llego a los 20 o 30 porque la materia prima consigo al estar en la colonia, pero conseguir los frascos es el tema porque subió y cuesta conseguir lo que se necesita”, recalcó. Para cerrar, detalló algunos de los precios. Las galletitas navideñas con azúcar impalpable, confites y decorados de 450 gramos a $600, los pickles a $1000, budines con frutas entre $250 y $400.

Igualmente, Fabiana Solís, hace tres años hace productos para vender como pan dulces y budines bajo la marca Productos maía de Capioví. En cuanto a los insumos, resaltó que suben constantemente de semana a semana y afirmó que “tratamos de mantener los precios o subir lo mínimo”.

