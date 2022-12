El Dibu Martínez tuvo su homenaje en Mar del Plata y dejó una promesa: “Vamos por la cuarta”

jueves 22 de diciembre de 2022 | 19:14hs.

Emiliano "Dibu" Martínez fue ovacionado por una multitud en el Pase Hermitage, donde fue homenajeado por su extraordinaria labor como Campeón del Mundo en la Selección Argentina de Fútbol.

“Tener la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo no solo es un orgullo para mí sino para todos los chicos, los arqueritos, que tengan el sueño de lograr la cuarta”, sostuvo.

El “Dibu” arrancó ovaciones cuando incluyó a Mar del Plata en su discurso: “me fui a los 12 a Independiente quería ser jugador profesional, me fui a los 17 a Inglaterra y cuando empecé en la Selección mi sueño fue traerle un titulo a mi ciudad. Le di la Copa America, ganamos la Recopa en Wembley a los campeones de Europa, y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar”.

Sobre su atajada memorable en el minuto final de la final, dijo que “fue increíble porque veníamos 70 minutos controlando el partido, creo que fue uno de los partidos que mejor jugamos, hicimos un penal que vino de la nada ellos se agrandaron y tuvieron chance de ganarlo, pero hasta que la pelota no entre no hay que festejar”.

Ante las miles de personas que se acercaron al Arena Fest, muchas de otros lugares no solo de Mar del Plata, Dibu Martínez recordó el momento de los penales y su “batalla psicológica”: “es algo que me sale del momento, sé que en los penales me hago fuerte y que la gente de ellos me respeta, lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, sé que el otro chico iba a estar muy nervioso y le traté de jugar mentalmente, tratando de tirarle la pelota lejos, hablándole y la tiró afuera… se cagó todo”.

También tuvo palabras en referencia a Lio Messi y dijo que sueño era darle el título a él. “Era mi ídolo, como todos los chicos, es el mejor jugador del planeta y mi sueño era darle un título a Leo en la Selección. Dándole la Copa América, la Finalissima, mi sueño final como arquero, como deportista era darle al mejor jugador del mundo la copa Mundial para que no haya duda de que es el mejor futbolista de la historia. Le mandé un mensaje después del Mundial agradeciéndole por darme el Mundial y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que el mejor jugador me respete”.