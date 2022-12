El hincha argentino acusado de acoso le escribió a Lali Espósito: “La estoy pasando muy mal”

jueves 22 de diciembre de 2022 | 10:27hs.

El joven negó que su gesto haya sido intencional. Además, dijo que nunca tuvo este tipo de problemas en su vida y aseguró que la está pasando muy mal con las fuertes repercusiones que hay en redes sociales por el video en el que apoya a Lali Espósito por atrás tras el triunfo de la Scaloneta en la cancha.

Lali Espósito regresó de Qatar, en la mañana del miércoles, como miles de hinchas argentinos que estuvieron en ese país alentando a la Selección Nacional en el Mundial de fútbol de qatar 2022. Apenas arribó al aeropuerto de Ezeiza, la cantante fue interceptada por las cámaras de televisión para entrevistarla sobre el gran momento que está atravesando en su carrera profesional, luego de haber sido seleccionada para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial, en donde Argentina se consagró campeón del mundo.

QUE ASCO COMO EL PAJERO DE ATRAS VA CON TODA LA INTENCION APOYAR A L4L1 pic.twitter.com/nNLsrz1FXC — sofi (@lalibydiva) December 19, 2022

“Es un mal que sufrimos las mujeres desde que el mundo es mundo. Yo soy sincera, lo último que estoy pensando es en ese hecho”, dijo a la mañana en diálogo con el notero de LAM (América).

Hace días Lali viene demostrando en su cuenta oficial de Twitter, la pasión y la emoción con la que está disfrutando de haber ganado la Copa del Mundial de Qatar 2022. Por lo que anula todo tipo de energía negativa ante los dichos acerca del video en la que se la ve acosada por un hincha, que le apoya su miembro por atrás, mientras la cantante se concentra en el gol que define Montiel y nos convierte en campeones de la Copa 2022.

El mensaje desesperado que le mandó el hincha a Lali para aclararle lo sucedido

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video”, escribió el joven que no quiso entablar relación con los medios de comunicación y prefirió contactarse directamente con la cantante. Y continuó: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”, cuenta Infobae.

Ante la suposición de que era otro el hincha que acosó a Lali, el original salió a dar la cara y arremetió con lo siguiente:

''Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención y me veo envuelto en una situación desagradable y lamentablemente todos hablan y lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos. Lo lamento por mí porque me veo involucrado en algo que no sucedió y por vos, porque fuiste a disfrutar del Mundial en la cancha y porque representaste a millones de argentinos al cantar nuestro Himno Nacional. Gracias por escucharme, realmente la estoy pasando muy mal y necesitaba darte mi explicación”, concluyó.

