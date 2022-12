Pocas ventas de televisores, pero demandas por la nueva camiseta

jueves 22 de diciembre de 2022 | 8:15hs.

Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo y la demanda de camisetas siguió creciendo con el pasar de las horas, sobre todo con la tercera estrella obtenida el último domingo en Qatar. En ese sentido, comerciantes que venden las casacas oficiales dieron a conocer una vez más su gran descontento por la falta de camisetas originales por parte de la marca que viste a la selección. Asimismo, indicaron que aún no tienen información sobre si llegará o no la nueva camiseta con la tercera estrella.

“Estamos festejando algo inigualable, pero fuera de eso hemos tenido un año muy especial con respecto a la venta de los artículos, principalmente de las camisetas de la selección porque nos faltaron casacas desde el arranque del Mundial”, manifestó a Radioactiva 100.7, Oscar Hudema, propietario de Apolo Deportes. Además, agregó que el problema principal se dio por los problemas de la importación,

En el sector electrodomésticos, Carlos D’Orazi, propietario de local de ventas en Posadas, apuntó que hasta empezado el mundial las ventas de televisores se estuvieron moviendo. No fueron tantas como en mundiales pasados, pero al menos no defraudaron frente al escaso poder de consumo de la gran mayoría de las familias. “Teníamos la ilusión de que cuando Argentina entró en Cuartos de Final, se iban a vender televisores, pero no fue así. Se vendieron pocos aparatos, por lo menos en nuestro caso no tuvimos la suerte de tener más ventas. De cualquier manera, tampoco hubo promociones. No sucedió como en mundiales pasados”, cerr