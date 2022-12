Repuntó la demanda de los refuerzos contra el Covid en los vacunatorios

jueves 22 de diciembre de 2022 | 5:00hs.

Con la llegada de diciembre repuntó la demanda de dosis de refuerzo en los vacunatorios de Misiones, situación que se hace evidente en los números. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en noviembre, 3.479 personas se aplicaron la quinta dosis o el tercer refuerzo, mientras que hasta el 16 de este mes lo hicieron 10.219.

Desde los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) atribuyen el interés de la comunidad a los proyectos de viajes por las vacaciones, sobre todo a las playas de Brasil y en segunda medida, al incremento de casos de coronavirus. Un aumento de entre 70 y 130% en las últimas semanas a nivel nacional pero que, según autoridades locales no repercute en el ámbito local. Sin embargo, en Misiones no se emite parte epidemiológico desde hace cuatro meses.

El 30 de octubre el Consejo Federal de Salud (Cofesa) habilitó la aplicación de la quinta dosis o tercer refuerzo contra el Covid-19. La prioridad son los mayores de 50 años y personas con factores de riesgo, sin embargo las dosis están disponibles para cualquier ciudadano que la demande. Vale destacar que los mayores de 18 años están habilitados a recibir el tercer refuerzo o quinta dosis

La provincia tiene disponibilidad de la vacuna Moderna que se utiliza para los refuerzos; y para la población pediátrica cuentan con Pfizer y Moderna pediátrica además de Sinopharm.

“La demanda se incrementó bastante desde que empezamos con la quinta dosis o tercer refuerzo, que fue desde noviembre, se duplicó la cantidad de dosis aplicadas en lo que va de este mes”, señaló en diálogo con El Territorio, Roberto Lima, director de Inmunizaciones de la cartera sanitaria local.

“Las vacunas están disponibles en los Caps, en los hospitales y en los operativos, además en el predio del Parque de la Salud, hay un vacunatorio de referencia por López Torres. Teniendo en cuenta que los frascos son multidosis, siempre decimos que la idea es optimizarlos, hacer la apertura pero tratando de evitar descartarlos porque tienen vigencia en un determinado horario. Un frasco dura una jornada de trabajo, sirve durante doce horas”, sostuvo Lima.

Dosis aplicaadas desde 2020

El esquema primario de vacunas impactó en la pandemia, tanto en la disminución de muertes como de internaciones en las unidades de terapia intensiva (UTI). Sin embargo, la población necesita acceder a los refuerzos para prolongar la eficacia y estar protegida, evitando desarrollar casos graves. Justamente por eso, los refuerzos se fueron habilitando por grupo etario desde diciembre del año pasado.

El escenario actual es de normalidad plena, sin restricciones ni obligatoriedad en el uso de barbijos. No obstante, se registra un incremento de casos de Covid desde fines de noviembre. De hecho, el Ministerio de Salud de Nación volvió a recomendar el uso del tapabocas a lo cual adhirió Misiones, sobre todo en los hospitales y sanatorios.

De la misma manera, autoridades y especialistas en infectología insisten en la adherencia a las dosis de refuerzo. En ese sentido, de acuerdo al Reporte de Inmunizaciones de la provincia, en total, desde el inicio de la campaña de vacunación, en diciembre de 2020 se aplicaron un total de 2.234.686 dosis; de las cuales 979.265 son primera dosis, y de ese número 823.614 misioneros tienen dos dosis; 287851 tienen tres dosis o también conocida como dosis adicional; y otros 143.956 cuentan con alguna dosis de refuerzo. De manera que sólo el 14,7% de la población que se aplicó una dosis, tiene algún refuerzo anticovid.

Frascos multidosis

Consultado por el funcionamiento de los Caps, teniendo en cuenta que hay quienes se acercaron a vacunarse y no pudieron hacerlo ya sea porque no era el día u horario, respondió: “Los Caps están con el funcionamiento habitual de la vacunación, algunos funcionan mañana y tarde; otros funcionan sólo de mañana. Lo único que puede suceder es el condicionamiento por la apertura del frasco; si una persona va a vacunarse a las 5 de la tarde o un horario que esté cerrando el Caps, le van a decir que no, que vaya al día siguiente o a otro lugar. La apertura de frasco limita la disponibilidad de dosis”.

En esa línea, explicó que dependiendo de la dosis, si es inicial o refuerzo se define la cantidad de mililitros, por lo cual con un frasco se puede aplicar hasta catorce primeras dosis o bien 28 dosis de refuerzo. “Los frascos de Moderna se utilizan para esquemas primarios como para refuerzo, lo que difiere respecto del esquema primario es la cantidad de mililitros que se inocula. Para primera y segunda dosis se administra 0,5 mililitros y un frasco da catorce dosis; para los refuerzos se administra la mitad 0,25 mililitros y un frasco te da para 28 dosis. Por eso es que tratamos de articular la apertura de los frascos para que no se desperdicien tantas dosis”

“Reforzamos la vacunación en el centro, estamos en las plazas, el IPS también está vacunando, también en el subsuelo de la Municipalidad y también los hospitales”, destacó Lima.



En cifras

823.614

misioneros tienen esquema inicial completo, es decir, primera y segunda dosis. Actualmente, para refuerzos se dispone de la vacuna Moderna.

14,7%

de la población que se aplicó la primera dosis, tiene algún refuerzo anticovid. Los refuerzos son clave para evitar el impacto de un rebrote de la enfermedad.

