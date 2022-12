Boca: sin Benedetto y con la vuelta de Varela continúa con la pretemporada

jueves 22 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Boca llevó a cabo ayer la última práctica de esta semana de pretemporada en el predio de Ezeiza sin Darío Benedetto pero con una vuelta importante. La de Alan Varela, quien se sumó a primera hora de ayer tras haber estado aislado durante varios días por coronavirus y se movió bajo la atenta mirada de Hugo Ibarra.

Con su regreso a los entrenamientos, la única baja por Covid es la de Martín Payero, positivo en los testeos del sábado pasado. Por su parte, el Pipa aún no se incorporó a los trabajos del plantel azul y oro tras su viaje a Qatar para ver la final del Mundial entre la Selección Argentina y Francia.

Si bien hoy ya no habrá ensayos ni doble turno para los jugadores (quedarán licenciados hasta el 27 de diciembre a la tarde, se entrenarán hasta el 30 y luego regresarán el 2 de enero), el delantero sí deberá presentarse para recuperar los días de ausencia.

Así lo acordó con el cuerpo técnico antes de volar con su familia hacia Doha: a partir de hoy se lo verá moviéndose al rayo del sol por el predio y seguirá hasta Año Nuevo.

Interés del Inter por Rossi

Mientras el plantel de Boca se entrena en el predio de Ezeiza, apareció un gigante de Italia con el objetivo de llevarse a una de sus máximas figuras.

Se trata del Inter, que buscaría a Agustín Rossi para pelearle el puesto a André Onana, ya que Samir Handanovic está cerca de irse del club. Según la información del reconocido diario Sky, tener la nacionalidad italiana vigente y solamente 27 años podrían jugarle a favor al portero. Sin embargo, no detallaron las formas de operación, ni el precio que pagarían por él o bien, esperar hasta junio y tenerlo gratis.

La situación del arquero todavía no está resuelta. Tiene su contrato vigente con el equipo de La Ribera hasta mediados del 2023. Y, más allá de los rumores, no hay novedades oficiales por su parte. A esta altura ya podría firmar un pre contrato con otra institución para llegar como jugador libre para la temporada 2023/2024. Pero el Xeneize lo quiere retener a como de lugar para no perder tanto capital.

Dejando de lado el posible interés del Inter italiano, hay otros tres equipos en los que podría seguir su carrera. El primero es el propio Boca, quien envió su oferta para extenderle el contrato y aún no la respondió. Luego está la firme intención del Flamengo por tenerlo, club en el cual le triplicarían el sueldo que actualmente recibe, y en menor medida el Gremio, quien lo sondeó hace pocos días.