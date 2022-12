El femicida de Marina Da Silva fue condenado a prisión perpetua, los otros acusados fueron absueltos

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 14:56hs.

Franco Jesús Ramos (27) fue condenado a prisión perpetua "como autor material penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja" por el asesinato de Marina Da Silva, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un pozo de agua cercano a una olería de Campo Bauer, en el paraje Nemesio Parma de Posadas, hace casi una década.

El fallo del Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Yaya, Gregorio Busse y Viviana Cukla, absolvió también de culpa y cargo a los otros acusados, Juan Ángel "Juancho" Portal y Alejandro Daniel "Pili" Da Silva, en ambos casos por el beneficio de la duda.

El fallo condenatorio fue dictado en consonancia con el requerimiento del fiscal Vladimir Glinka, quien al final de su alegato había considerado como justa la condena de prisión perpetua para Ramos y la absolución de los otros acusados por debilidad probatoria.

Contrario a eso, los abogados del condenado, Cristian Leite y Miguel Ángel Cassettai, alegaron contra la acusación que formuló el fiscal y argumentaron que "no existen elementos de prueba para comprobar su responsabilidad", pidiendo la absolución.

En cuanto a los defensores de Portal (vinculado como supuesto amante de Marina cuando era pareja de Ramos) y Da Silva (amigo de Portal y compañero de trabajo de Ramos) coincidieron en el criterio del fiscal solicitando la absolución al considerar la supuesta falta de pruebas para arribar a una condena y teniendo en cuenta que tampoco se encontró hasta el momento el supuesto arma homicida.

"Me siento aliviada"

Tras escuchar la sentencia la mamá de la víctima, María Cristina Da Silva, recordó a su hija como una chica "trabajadora, educada, que tenía tantos sueños por cumplir", y analizó que "si los jueces vieron las pruebas y decidieron que Portal y Da Silva no tuvieron nada que ver yo estoy conforme. No sospechaba de ellos".

"Me siento aliviada porque por fin puedo cerrar este capítulo que no se cerraba nunca y ya no me alcanzaba la plata para seguir pagando a los abogados. Gracias a Dios y al fiscal que trabajó muy bien para que se haga justicia", cerró.