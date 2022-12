Diciembre, mes de alegrías, recordatorios y de las otras

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Alegría nos dio el seleccionado nacional de Scaloni al obtener el título mundial de fútbol, revindicando no solo al fútbol argentino, al sudamericano. Por supuesto, la fiesta navideña nos da sana alegría y nos brinda la posibilidad de meditar y reconciliarnos con nosotros mismos.

En las otras se yergue hablar al voleo. Desde siempre el hombre desarrolló la rara virtud de hablar al voleo, eufemismo de flatulencia que equivale al doble discurso o la sanata. Ya en la decadente Atenas, después de perder con Esparta la guerra del Peloponeso, aparecieron los retóricos, maestros en el arte de hablar bien, quienes demostraban con jactancia que una misma cosa era blanca y también podía ser negra. Convencían, a fuerza de verba, que lo que decían hoy era verdad y al otro día mentira. Enseñaban y cobraban por hablar bien las argucias de la retórica, pues, en el foro, el ciudadano que mejor hablaba se ubicaría después en los mejores cargos políticos. A todos ellos le salió al cruce Sócrates, quien oponía a esa formación utilitaria la práctica consciente del bien, de la justicia y de la ética, con el fin de formar buenos ciudadanos y buenos gobernantes. Luchaba contra los que lucraban y hacían de la política un medio para vivir bien y, al mismo tiempo, a quienes utilizaban la sanata como un fin en sí mismo.

Quienes hablaron al voleo criticando de manera cruel y despiadada al DT del seleccionado nacional Lionel Scaloni, fueron los periodistas de lengua viperina Martín Liberman, Dani Arcuci, Carlos Sottile, Mariano Clos, Nicolás Distasio, Sebastián Vignolo, Miguel Simón, los exjugadores Ruggeri, Domínguez, Fabbiani y el resucitado Fernando Niembro, que fuera expulsado del PRO por inmoral.

Recordatorio. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras siete años y meses de la cruenta dictadura militar. En múltiples sentidos, aquella jornada marcó un antes y un después para la historia argentina y su sistema político. En su discurso del 10 de diciembre, el presidente electo Raúl Alfonsín expresó: “Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Iniciamos una nueva etapa en la Argentina, y es necesario que todos comprendamos que este día inauguramos un largo período de paz”.

Recordando la fecha del 10 de diciembre de 1983, jóvenes radicales realizaron en el complejo La Aventura un homenaje a hombres que participaron de aquella jornada de recuperación de la democracia, incluidos peronistas, entregando diplomas. Por caso, recibieron distinción los peronistas que ya no están entre nosotros Sofanor Zuárez, Ramón Rosauro Arrechea y el Beto Infrán, entre otros.

Diciembre trágico. El 25 de diciembre de l959 murió asesinado Mario Higinio Álvarez. Oriundo del Paraguay, llegó muy pequeño a Posadas junto a su familia huyendo de la tiranía stroessnerista como ocurriera con miles de compatriotas suyos. Hacia fines de noviembre de ese fatídico año se notaron cambios en su alegre carácter, como si alguna inquietud interior lo corroyera. Eran como ráfagas de ensimismamiento, y ante alguna pregunta contestaba “no pasa nada”, y volvía a ser el de siempre. Un día desapareció y no se lo volvió a ver nunca más. Después llegó la noticia; con otros juveniles paraguayos cruzaron el río Paraná en unas humildes canoas para unirse a un supuesto contingente revolucionario que iba a derrocar el régimen de Stroessner. Quimera absurda y sin organización alguna, pues del otro lado ya esperaban las fuerzas armadas del dictador, al parecer sobreavisadas, y los novatos combatientes fueron apresados fácilmente. Mario Higinio trató de escapar zambulléndose al río, y al salir a respirar, certeros balazos terminaron con su vida cuando todavía no había cumplido 18 años. Al año siguiente, en el pupitre de madera que ocupaba en el último lugar del colegio, se leyó una lectura póstuma que grabara; “Estoy solo y llorar no puedo, es triste mi situación”. Nunca se sabrá si exponía su estado de ánimo o escribía su propio epitafio. Sí se comprendió que se había truncado su sueño de ir a la universidad.

A fines del año 2006, los acólitos de la obediencia debida chuparon a los militantes juveniles Arturo Franzen, Juan Zaremba y Juan Figueredo. A los dos primeros, luego de ser torturados, en la noche del 12 de diciembre de 1976 las Fuerzas Armadas junto con la Policía de Chaco y el Poder Judicial hicieron pasar el fusilamiento masivo de los muchachos como un enfrentamiento con subversivos. El macabro insuceso quedó registrado como la Masacre de Margarita Belén. Juan Figueredo, muerto en Misiones, quedó tieso en la mesa de tortura al no aguantar el suplicio.

De la doble alegría por el recordatorio de la recuperación de la democracia y por el campeonato de fútbol obtenido por Argentina de la mano de Messi, extraje este párrafo publicado en el diario El Territorio tan de actualidad. “Está claro que la ciudadanía dio ejemplo de convivencia y de que podemos estar juntos por una causa común como lo hicieron por la selección, pero esta vez, podríamos pensar -como se hizo también al ir en busca de la recuperación de la democracia-, esta vez en defensa de una Nación. Lo cierto es que todo lo previo, es decir el comportamiento de los ciudadanos a favor de la selección, representó un cachetazo a las mezquindades demostradas por parte de la dirigencia argentina como sucede en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que muchas veces con el sólo fin de cuidar los intereses del partido o protegiendo sus propias ambiciones promueven grietas, odios, rencores. Proponen, como lo hacen en las redes, destrozar al otro porque pertenece a otro espacio político o piensa distinto. Muchos dirigentes que dicen enarbolar el estandarte de la república y el respeto a las leyes, actúan de manera hipócrita y disfrutan sembrando discordia, trasmitiendo un germen de odio en especial en la juventud que está en plena formación ciudadana. En consecuencia, en el campo político, a dos semanas de finalizar el año, no puede decirse que se hayan observado gestos de grandeza a favor de la patria”.

Ojalá recapaciten por el bien de la patria.