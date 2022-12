Suspenden audiencia del espionaje ARA San Juan

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender una audiencia clave que debía realizarse hoy con miras a revisar la situación del ex presidente Mauricio Macri y los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se los investiga por haber espiado a familiares de las víctimas del ARA San Juan. La decisión podría convertirse en una mala noticia para la defensa del ex jefe de Estado. Es que todo hace pensar que cambiarían los jueces que resolverán sobre su futuro.

Todo se enmarca en el planteo de recusación que formuló Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y querellante en la causa, y la abogada Valeria Carreras, que representa a otras familiares, contra el juez Carlos Mahiques, que integra la Sala II de Casación. El objetivo era el mismo: reclamar el apartamiento del magistrado, hoy presidente de la Sala II, porque su nombre aparece en la denuncia que involucró a un grupo de jueces por el viaje a Lago Escondido junto a un funcionario del gobierno porteño y empresarios de medios.

Al responder la recusación, Mahiques rechazó su apartamiento: negó un vínculo personal con el ex presidente Macri, como se planteó en los escritos de las partes; sostuvo que existe un “arbitrario prejuzgamiento” sobre la denuncia que tramitan Bariloche y habló de una “extensa campaña de desprestigio y hostigamiento contra integrantes del Poder Judicial de la Nación”.

Con miras a resolver, el juez Guillermo Yacobucci ordenó informar a la oficina judicial para que se realice un sorteo que determine qué juez de esa sala resolverá sobre el apartamiento o no de Mahiques. Y, frente a la cercanía de la audiencia fijada para hoy, en la cual los magistrados iban a oír a las partes, decidió suspender el trámite, sin fijar cuándo podría concretarse a la espera de una definición.

El dato cobra su significado mirando el calendario: es que la definición sobre la recusación podría quedar abstracta si no resuelve antes de fin de año para cuando Mahiques ya no integre más el tribunal que revisará la causa por espionaje del ARA San Juan. Ya que en el último acuerdo de Casación se nombró autoridades para el 2023 y se resolvió que Mahiques pasaba a conformar la Sala I. La Sala II, en tanto, quedará a cargo de Yacobucci, Ledesma y Alejandro Slokar, quien hasta fin de año es presidente.