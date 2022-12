Messi con la copa ya es la foto más likeada de la historia de Instagram

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Con casi 60 millones de likes, la foto del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, levantando la copa del mundo en el estadio Lusail de Doha se convirtió ayer en la más ‘likeada’ de la historia en la plataforma Instagram, al superar la del “huevo” que cosecha 56.252.978 me gusta en 2019.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”, comienza la publicación del capitán de la Selección donde posteó la fotografía en la que se lo puede ver levantando la copa en el estadio Lusail, lugar de la final.

La imagen cosechó más “me gusta” que la publicación de la cuenta @world_record_egg, que había sido creada en 2019 con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia y lo alcanzó nueve días después de aparecer en Instagram.