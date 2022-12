Aseguran que William y Harry no se hablan

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

A pocos días del estreno de la segunda parte de la docuserie “Harry & Meghan”, en Netfix, el título ya es uno de los más reproducidos y suscitó varios rumores que tienen que ver con la familia real británica.

La historia que tiene las voces de sus protagonistas y que se despliega en seis capítulos, los últimos tres están disponibles en la plataforma de streaming desde el pasado jueves 15, incluso logró poner el foco en la relación actual de los hermanos Harry y William.

Según Vanity Fair, en la docuserie Harry sostiene que el heredero al trono le gritó frente a su difunta abuela, Isabel II, en plena conversación sobre la decisión de los Sussex de renunciar a sus deberes como miembros de la realeza.

“Creo que ya no hay nada que hacer, no tienen relación en el presente, no se hablan”, expresó la publicación.