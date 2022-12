Amber Heard llegó a un acuerdo en su batalla judicial contra Johnny Depp

miércoles 21 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

La actriz estadounidense Amber Heard (36) anunció en la tarde del lunes que llegó a un acuerdo en el juicio por difamación, que la enfrentaba a su exmarido, el actor Johnny Depp.

“Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram, en una extensa y emotiva carta.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto, estoy defendiendo mi verdad y recuperando mi vida, ya que mi vida tal como la conocí antes ha sido destruida. El vilipendio que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de la manera en que las mujeres son revictimizadas cuando dicen su verdad”, postuló en otro pasaje y añadió: “Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algunas cosas que he tenido que enfrentar en estos últimos seis años. No renuncié, no es un acto de concesión, no hay restricciones respecto de lo que yo pueda decir de aquí en adelante”, aseguró antes las versiones que sostenían que para llegar a un acuerdo Depp le exigiría no hablar del tema.

Heard estuvo casada con Depp de 2015 a 2017 y su separación no se dio en buenos términos hasta que escaló este año en un juicio público vivido minuto a minuto por la audiencia norteamericana y mundial y que se volvió un show mediático pero “muy doloroso” para la joven actriz que sostuvo que sufrió violencia por parte de su entonces esposo.

“Decidí el acuerdo porque perdí la fe en el sistema legal americano, en donde la no protección de mi testimonio ha servido de entretenimiento para las redes sociales”, planteó Heard en su escrito

Denuncias cruzadas

Ante la denuncia de Heard, que incluyó una editorial en un medio de prensa, el protagonista de la saga “Piratas del Caribe” cursó una denuncia por difamación.

Por lo que el jurado, en junio pasado, condenó a la exesposa de Depp y otorgó al actor 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares.

El tribunal, además concedió a Heard 2 millones en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.

La actriz apeló el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que según su defensa se produjeron serias irregularidades en el proceso, como por ejemplo que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos.

Según informaron los abogados de Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, Heard finalmente le pagará al actor 1 millón de dólares en vez de lo que había dictaminado un jurado que a principios de junio determinó que Heard difamó a Depp en su artículo de opinión sobre violencia doméstica para The Washington Post y la sentenció a pagar 10 millones de dólares a su exesposo en daños.

“Arduo y costoso”

“Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es sólo financiera sino también psicológica, física y emocional”, dijo Heard en su cuenta de Instagram. En su mensaje dejó claro que siempre ha defendido su verdad y que al hacerlo su vida tal y como la conocía “ha sido destruida”.

“Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y de hacerlo en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”, sostuvo la protagonista de filmes como “La liga de la justicia” o “Aquaman”, y que luego del juicio dejó su carrera en Hollywood ante el asedio social, y se refugió en España, junto a su pequeña hija Oonagh y su actual pareja Bianca Butti.

Asimismo, Heard admitió que incluso si su juicio en apelación en Estados Unidos hubiera terminado a su favor, le habría supuesto pasar por un nuevo proceso, algo que no se veía capaz de hacer por tercera vez.

“Al llegar a un acuerdo también elijo la libertad de dedicar mi tiempo a lo que me ayudó a sanar después de mi divorcio”, sostuvo la intérprete, que dijo que no se arrepiente de haber dado el paso de denunciar públicamente lo que sucedió: “Mi voz sigue siendo el activo más valioso que tengo”, concluyó.