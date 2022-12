Messi tiene la foto con más ‘likes’ en la historia de Instagram

martes 20 de diciembre de 2022 | 18:54hs.

Lionel Messi logró el tan ansiado título en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el capitán compartió en sus redes la imagen que quedará guardada para toda la vida. En ese marco, la Pulga superó la publicación de Instagram más likeada de la historia con más de 66 millones de me gusta.

La imagen que tanto esperó Leo Messi y todo un país al fin se dio: el capitán compartió en sus redes la foto con la Copa del Mundo y se llevó otro de los récords que solo él puede tener con la mayor cantidad de likes en la historia de Instagram. Hasta el momento de esta publicación tiene 66.018.145 de corazones y sigue sumando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Hasta hoy, la publicación que tenía el récord de me gusta en la historia de Instagram era un huevo e incluso la cuenta conocida como "@world_record_egg" solo tiene esa publicación en su historia. Lo particular fue que en las redes, muchos argentinos le sacaron el like para que la del capitán de la Selección sea la líder de la red social.

Con esa publicación del 18 de diciembre que quedará para toda la vida tanto del capitán, de la Selección y de todos los argentinos, Leo Messi ha sumado otro récord de los interminables que tantos tiene con la imagen más esperada, con la Copa del Mundo en la mano.