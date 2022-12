El momento que torció los festejos y cambió los planes de una Selección que ya cerró el ciclo 2022

Desde anoche la gente comenzó a llegar al Obelisco, el lugar que los jugadores soñaban como el punto de encuentro con la gente para celebrar el campeonato mundial. El gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron y organizaron un operativo de seguridad para que esto ocurriera. Nunca pudieron prever con la aproximación necesaria lo que pasaría. Por eso, tras seis horas de festejos, todo debió suspenderse.

La decisión del gobierno nacional de decretar un feriado para que la gente festeje con la selección fue la gota que se necesitaba para que todo rebalse. Ya no había motivo para no estar allí. Y con las primeras luces del martes comenzó la peregrinación que para el mediodía había conseguido reunir 5 millones de personas listas para celebrar con los jugadores en el tramo de unos 25 kilómetros que sepera el predio de la AFA en Ezeiza con el Obelisco. Todo se desbordó.

El colectivo avanzaba a paso de hombre y por momentos teniendo que detenerse por varios minutos. Los jugadores festejaban, cantaban y bailaban con la gente. Todo era muy lento, pero parecía seguro. Hasta que al llegar a uno de los puentes peatonales de la General Paz todo cambió. Dos hombres se arrojaron desde el puente al colectivo, uno cayó entre los jugadores. El otro golpeó contra la parte de atrás y terminó en el asfalto. Se desconocé a esta hora su estado de salud. Este fue el hecho que llevó a cambiar los planes. La seguridad de los jugadores estaba en riesgo.

La portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, fue la encargada de anunciar que no se podía seguir con el recorrido del micro.

El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también se sumó a las explicaciones, yfue quien informó que el recorrido seguiría en helicoptero, para que los jugadores pudieran ver la gran cantidad de gente que se reunió para saludarlos.

Así, la caravana terrestre con los campeones del Mundial de Qatar se convirtió en aérea en medio de una confusa organización. Después de sobrevolar puntos clave de Buenos Aires donde se habían congregado aficionados, los helicópteros que los trasladaban regresaron a la sede de la AFA, según informó la Policía Federal.

Tras finalizados en paz los festejos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también se manifestó en las redes celebrando "el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a los campeones".

Esta fue, según se cree a priori, la movilización más masiva de la historia reciente, ya que al menos cinco millones de personas se han volcado a las calles, avenidas y rutas de acceso a la capital. Según informaron en la cuenta oficial del canal deportivo ESPN FC, en el centro porteño había más gente que toda la población de Croacia.

