En Misiones continúa el faltante de camisetas oficiales de la Selección argentina

martes 20 de diciembre de 2022 | 15:17hs.

Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo y la demanda de camisetas crece con el pasar de las horas, sobre todo con la tercera estrella obtenida el último domingo en Qatar. En ese sentido, comerciantes que venden las casacas oficiales dieron a conocer una vez más su gran descontento por la falta de camisetas originales por parte de la marca de viste a la Selección. Asimismo indicaron que aún no tienen información sobre si llegará o no la nueva camiseta con la tercera estrella.

“Estamos festejando algo inigualable, pero fuera de eso hemos tenido un año muy especial con respecto a la venta de los artículos, principalmente de las camisetas de la selección porque nos faltaron casacas desde el arranque del Mundial”, manifestó el diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Oscar Hudema propietario de Apolo Deportes.

Además agregó que el problema principal se dio por los problemas de la importación, “Adidas no tuvo mercadería para entregar, o sea, fue un problema muy grande. Nosotros hace 22 años que somos representantes oficial de la marca y Adidas no tuvo camisetas para entregarnos. Hemos perdido fácilmente vender dos o tres mil camisetas porque dicen que el gobierno no le liberó los dólares para retirar la mercadería. Es como que está todo bien y como que hay mercaderías, pero la realidad es que Adidas no tiene mercadería y hablando con otros colegas del resto del país, tienen el mismo problema con camisetas oficiales no entregan”.

“Algunas se vendieron por internet en la página oficial de Adidas, pero a los comercios representantes de la marca no nos han entregado prácticamente nada”, se quejó y continuó “la camiseta de dos estrellas con la que la Selección jugo el mundial tampoco se consigue. En la previa del campeonato no teníamos, nos llegaron para el arranque del Mundial y para el segundo partido ya no teníamos camisetas y Adidas no volvió a reponer”, explicó.

También contó que en conjunto con otros propietarios que venden la marca, viajaron a Buenos Aires a la fábrica de Adidas para obtener respuesta y allí les dijeron que habían camisetas para entregar. “Es increíble que la marca oficial que viste a la Selección argentina no haya entregado camisetas a sus clientes. Hemos perdido a vender miles de camisetas y eso también dio lugar que en el mercado ingresen casacas de dudosa procedencia, que no eran Adidas oficiales. Inclusive otras marcas lanzaron camisetas para vender. El problema allí, es que los que los negocios oficiales de Adidas no pueden vender indumentaria de otra marca”, explicó.

Consumada la victoria de la Selección, los jugadores con Messi a la cabeza lucieron una nueva camiseta con la nueva estrella arriba del escudo. Rápidamente los simpatizantes comenzaron a preguntar cómo adquirirlas y a qué precio.

Ante esto, Hudema manifestó que aún no tienen información de cuándo llegarán las camisetas a Misiones y si llegarán, en cuanto al precio adelantó que rondaría los 25 mil pesos.

“No menos de 25 mil pesos, si quieres adquirir una original y si tenés suerte de poder comprarla. Puede que en la página oficial se consiga, pero nosotros los representantes de la marca, por ahora no tenemos ninguna información”, cerró.