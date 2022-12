''Nos dejan sin una gota de agua'': continúa el conflicto en arroceras por la sequía del río corrientes

martes 20 de diciembre de 2022 | 11:15hs.

Un grupo de productores agrícolas de la Comisión de Regantes del Río Corriente, solicitó formalmente al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) que resuelva la suspensión temporaria de la concesión de agua para riego a una firma que sembró “un total 11.800 hectáreas de arroz, haciendo caso omiso a las predicciones del clima”. El río Corriente tiene un caudal mínimo, consecuencia de la crisis hídrica que atraviesa la provincia.

Según informan medios regionales, los afectados también se refirieron a una “falta de palabra” de la compañía denunciada, porque luego de hacer varias quejas, debieron acudir a la presencia policial para que no prendan las bombas extractoras de agua.

En diálogo con uno de los afectados, El Territorio consiguió saber que los productores más afectados son alrededor de 5 o 6, entre ellos: Cesar Tomasella; Campo San Carlos Aníbal Michellod; Eladio Zampedri e hijos y Estancia del Medio Hugo Mussio, ya que se ubican justo debajo de la estancia ADECO AGRO, empresa productora de alimentos y energías renovables.

''Hoy por hoy, el caudal del río no da ni siquiera para 4 mil hectáreas, que equivalen a los pequeños productores que más están sufriendo la pérdida de producción'', asegura Juan Manuel Michellod uno de los encargados del Campo San Carlos.

Y continúa: ''Hace 15 días no tenemos agua para nuestra producción, ya que miembros de la empresa en cuestión utilizan lo que queda del río hasta agotar las reservas que nosotros también necesitamos''. ''No hay forma de hacerles entender que usen el agua de su reservorio, y no nos dejen desabastecidos a nosotros, además el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), les ha autorizado a los dueños de la empresa a utilizar cierta cantidad de agua, pero tampoco cumplieron con lo acordado'', arremetió el arrocero.

Foto Gentileza.

Arroceros reclaman equidad

Como un reclamo de justicia y equidad, solicitaron al Icaa el cese de los permisos para la empresa Adeco Agro, establecimiento Oscuro, hasta que el caudal del río Corrientes lo permita y para lograr una coherente y eficiente administración del recurso.

En la cuenca del río Corriente se encuentran regando 9 productores de arroz. Siete de las nueve concesiones suman 4.500 hectáreas pertenecientes a productores con más de 30 años en la actividad.

Sin embargo, la compañía denunciada duplica la producción de todos esos otros productores juntos.

La comisión en razón de reclamo por lo que está incurriendo, está conformada por las firmas: Campos Payubre, de Cesar Tomasella; Loma Paraguaya La Nueva SRL; Campo San Carlos Aníbal Michellod; Eladio Zampedri e hijos; Campo Colodrero La nueva SRL; Campo Salinas Francisco Sandoval; y Estancia del Medio Hugo Mussio.

Estos productores, agrupados en la Comisión de Regantes del Río Corriente, sembraron menos superficie de la que tienen concesionadas, gracias a la falta de agua para sus plantaciones, previendo un año con grandes dificultades en la cosecha.

Además, cabe destacar que la cuenca del río Corriente acarrea tres años de precipitaciones por debajo de la media, con lo cual progresivamente se fue perdiendo superficie plantada de arroz.

¿Qué pasará con los pequeños productores? ¿Qué pasará con el Río Corrientes?, estas son algunas de las incógnitas que más se repiten entre los vecinos de la zona, y las familias afectadas.