Dejaron todo y fueron a ver a la Scaloneta levantar la Copa del Mundo

martes 20 de diciembre de 2022 | 10:39hs.

Desde el domingo los argentinos somos más felices que nunca y es que, tras 36 años, finalmente la Selección Argentina logró consagrarse Campeón del Mundo y nada más y nada menos que de la mano de Lionel Messi.

En cada rincón de Misiones, el triunfo se vivió con mucha emoción y Cristian Sánchez junto a tres amigos decidieron dejar todo y viajar a Buenos Aires para ver a todo el equipo levantar la Copa del Mundo.

Christian Sánchez tiene 27 años y dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Se nos dio una final más y bueno junto a unos amigos decidimos venir y estamos acá en la celebración. La verdad que es un orgullo para nosotros y una felicidad enorme. Salimos con un grupo de cuatro amigos ayer a la tardecita a las 18 y llegamos hoy a las 5 y desde ese horario está acá en el centro”.

“No dormimos por la adrenalina y un poco también queríamos estar porque es un mundo de gente, queríamos estar acá en un lugar bastante privilegiado y ojalá que pase la selección frente a nosotros. No teníamos previsto el viaje, me escribió un amigo ayer a la tarde y me dice: Vamos, estuvimos evaluando si veníamos, y listo, me dijo te paso a buscar y ya nos largamos para este lado”, dijo emocionado.

Cristian remarcó que siempre siguen a Argentina en cada uno de los partidos y que ver a Messi levantar la Copa, “es algo que creo que va a quedar para la historia. La verdad que nacimos para sufrir y hasta lo último estuvimos dándole pelea yracias a Dios se nos dio, gracias a Messi que nos dio esta alegría enorme”

“Nosotros miramos todos los partidos con un grupo de amigos y hemos cumplido todas las cábalas y en la final no podía faltar ninguno. Para venir uno pidió permiso en el trabajo y otro salió sin avisar a la pareja y se le complicó ahí por el camino pero la recomendación del grupo era que apague el teléfono. Ahora esperando la reconciliación que es lo más lindo”, finalizó bromeando.