La clave de complementar actividad física y nutrición

Con el encierro impuesto en la etapa más dura de la pandemia, el sobrepeso y la falta de actividad física se convirtieron en moneda corriente. Hoy la realidad es otra y nutricionistas destacan que un aumento del interés de la gente por complementar acompañamiento nutricional y físico.

Andrea Brecki, licenciada en Nutrición, docente y personal trainer en Cenafi, según destacó que “del total de personas que asiste al gimnasio, un 70% mantiene la regularidad en una actividad física y en el acompañamiento de una alimentación saludable. Sin embargo, al menos el 40% del total, tiene alguna enfermedad de base”.

“La combinación de buena nutrición y actividad física mejora la calidad de vida, aparte de la medicación si amerita”, sostuvo en referencia a la población con enfermedades de base. Cada caso particular tiene un seguimiento particular en su nutrición y el desenvolvimiento en el gimnasio: “La actividad física es fundamental constantemente, no sólo cuando la persona tiene una enfermedad o quiere lograr un objetivo. Lo ideal es la realización de dos actividades: aeróbicas y de fuerza, de manera conjunta e integrada, porque aportan beneficios diferentes”.

