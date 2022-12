ELLAS al mando de las bandejas

martes 20 de diciembre de 2022 | 2:30hs.

Desde un tiempo a esta parte, las pistas de baile son comandadas cada vez más por DJ mujeres. Una tendencia que en la tierra colorada crece rítmicamente y “de a poco”, dijeron ellas, las artistas que se hacen cargo de las bandejas.

Las DJ locales suelen generar sus propias fechas y abarcan un amplio y diverso abanico de géneros musicales, mezclas y estilos de tocar.

Como correlato de esta mayor presencia de féminas al frente de los DJ-sets y también para visibilizar este espacio ganado y sus creaciones, es que el programa mañanero de Radioactiva 100.7 titulado Acá te lo contamos, presenta su quinta edición del veraniego ciclo Fundamentalistas del empalme, exclusivamente con las pistas preparadas por nueve DJ mujeres invitadas.

Así, desde el próximo viernes 30 y cada viernes hasta el 24 de febrero de 2023, de 11.15 a 12, Acá te lo contamos presentará a una artista. Participarán de estos especiales que se replicarán también en las redes y otras plataformas de El Territorio: Paola Andrea Torres Barahona, conocida como Anacaona; Melissa Birck, Mel Queen; Flor Aguirre, Sabrosur Selekta; Sofía Giersztunovicz, Sofía Gier; Manuela Giménez Lutgen, DJ Manuela; Sofía Spiridacos, DJ Sofía; Valentina Kruel, DJ Valen Kruel; Sabrina Pedroso, Sasa; y Laura Gadea, Laura Satoris.

Oídos bien atentos

El segmento DJ “tiene como idea principal difundir la actividad de los DJ y su particularidad, que solamente es entendida por ellos y los amantes de la música, que es el momento del empalme, del ensamble de dos canciones y las batidas por minuto, las melodías, todas cuestiones que hay que tener en cuenta y de las cuales muchas veces el público es ajeno”, indicó la voz principal de Acá te lo contamos y director artístico de Radioactiva 100.7, Alejandro Batalla.

La impronta de esta temporada es que los sets sean visibles y estén disponibles en las distintas plataformas del grupo El Territorio.

“Quisimos que esta temporada sea 100% femenina con DJ de la capital provincial, que con distintas improntas dejan su marca en las bandejas. Ya sea con ritmos más tropicales, electrónicos u homenajeando a Queen, todas ellas han logrado crecer y abrirse paso en esta industria. Desafiando múltiples desventajas por las barreras estructurales de género, su empoderamiento les permitió reforzar sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en las actividades colectivas”, agregó Eugenia Rossano, productora del programa radial.

Con la música al frente

Laura Satoris contó que comenzó a pasar música junto con una amiga y que se preparó tomando clases para dominar la técnica e incorporar así su mirada artística. “Siempre me gustó la música, pero no me decidía a dedicarme, porque estaba eso de las creencias familiares que uno trae y no me permitía abrirme a eso, estaba la cuestión del artista ‘con qué te vas a mantener’, que te dicen siempre. Y es cierto que cuesta, más a las mujeres, porque en la escena predominan los hombres, pero nos estamos abriendo paso, estamos teniendo espacio y en el mundo DJ tenés que generar vínculos porque se trabaja con mucha gente y eso está bueno y une”.

El set de Laura en Fundamentalistas... será una mezcla de techno melódico con indie dance, muy bailable, “es algo que me gusta mucho”, indicó.

Por su parte, Sofía Spiridacos, con sus 20 años, es una de las más jóvenes de la escena y comenzó en el universo DJ en diciembre de 2021. “Ya hace un año que comenzó esta aventura, y hoy me siento muy bien, con muchas fechas y ya con un recorrido, empecé como autodidacta y fui tomando clases, aprendiendo también de DJ amigos que me cuidan y respaldan mucho”.

Apasionada del progressive, deep house y techno melódico, Sofía precisó que “no me cierro en ningún género, me gusta aprender y descubrir nuevos ritmos, todo lo que sea música me gusta, y también estoy incursionando en el cachengue y reguetón, que es otro ámbito diferente, es la fiesta, y tiene su encanto cuando en la pista ves que la gente baila y se divierte”.

Tanto los DJ como el público, convino, “se van acostumbrando cada vez más a ver a las chicas en las bandejas, eso no era muy frecuente hace algunos años, pero hoy sí, y veo que las mujeres venimos con una onda de innovar. En mi caso me gusta y me preparo para presentar algo diferente”.

Punk actitud

Manuela Giménez Lutgen es DJ selectora de vinilos, música y productora que en sus sets toma las sonoridades del rock y sus subgéneros. Acerca de trabajar con vinilos como en la vieja escuela, describió que su propuesta, “requiere un hacer que para mí tiene magia, es la magia del vinilo, del formato y el sonido, de la selección y el descubrimiento”. En este sentido, refirió que pasar música con vinilos es “una inversión y búsqueda constante, es ser coleccionista y requiere una curaduría”.

Con siete años en la escena, ofrece un set que abreva en el rock, punk, rockabilly y se aleja del tecno. “La música que hago es todo lo que me gusta a mí, es la música alternativa, la actitud de mi set es punk y voy variando entre todos los subgéneros del rock”, expuso.

Por último, reflexionó que si bien hay un avance en la presencia de mujeres en la escena DJ, “en los carteles la mayoría siguen siendo hombres, y nosotras seguimos proponiendo a paso firme, armando nuestras fechas, trabajando unidas, porque hay muchas DJ mujeres y con propuestas muy variadas y de gran calidad”.



Para agendar

Fundamentalistas...

El ciclo DJ ‘Fundamentalistas del empalme’ comenzará una nueva edición el viernes 30 en el programa radial Acá te lo contamos, de Radioactiva 100.7. Durante el verano, cada viernes, DJ mujeres mostrarán sus sets. Se replicarán por las redes y plataformas de El Territorio.