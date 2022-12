Pusieron en marcha en Iguazú un nuevo sistema de videovigilancia

martes 20 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad puso en marcha ayer el nuevo sistema de videovigilancia para Puerto Iguazú, con la colocación de 45 cámaras domo de 360 grados, ubicadas en zonas de gran movimiento, puntos turísticos y diferentes barrios de la ciudad. Esto demandó de una inversión de 30 millones de pesos.

La inauguración del centro de control se realizó en la Unidad Regional V y contó con la presencia del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el intendente, Claudio Filippa; el jefe de la Unidad Regional V de Iguazú, Elio Heriberto Da Luz; y el jefe de División Videovigilancia, Nicolás Rodríguez, entre otras autoridades.

Además, el gobierno provincial realizó la entrega de motocicletas 0km y se incorporaron 30 nuevos efectivos para reforzar la seguridad en la comuna que por año recibe a 1,5 millones de turistas.

“Por primera vez podemos tener un sistema de videovigilancia, que es muy importante, con un inicio de cámaras para la cobertura de una primera etapa de Puerto Iguazú ubicadas estratégicamente de acuerdo con el mapa delictivo que determinó la Unidad Regional V. A estas 45 cámaras se agregan cuatro motocicletas para la Unidad e incorporamos hoy 30 nuevos efectivos de servicio que se suma, estamos hablando de un 30 por ciento más de recurso humano que a partir de diciembre prestará servicio en la zona”, manifestó el gobernador Herrera Ahuad.

Se trata de cámaras de alta definición, cuyo registro estará en el servidor por seis meses. Si bien su control esta circunscripto a la Unidad Regional V, el sistema está conectado con la central en Posadas y con el servicio 911.

“Se trata de un sistema integrado. No es solamente la instalación de las cámaras, sino un cableado troncal de 10.000 metros de fibra óptica que Iguazú no tenía, es una gran inversión que permite la expansión del sistema de cámaras, además están pedidas las cámaras de identificación de patentes y serán instaladas en un tiempo no muy lejano”, recalcó el mandatario provincial.

Por su parte, el ministro Pérez indicó que “la instalación de las cámaras era una cuestión pendiente. En su momento el gobierno nacional, tanto de la gestión anterior como la actual, se habían comprometido, pero no lo concretaron. Entonces, con la inversión de la provincia se pone en funcionamiento el sistema integral de videovigilancia en Puerto Iguazú. Esto es muy importante, un paso adelante. Y hace parte del plan integral que abarca a toda la provincia”

El gobernador, además, propuso a la Unidad Regional V que se reúna con el Foro de Seguridad de Iguazú para trabajar en conjunto y que conozcan las ventajas de este sistema de videovigilancia.

En este contexto, Herrera Ahuad confirmó la presencia del presidente, Alberto Fernández, para el próximo 4 de enero (ver El presidente...).

Proyecto de manejo de hormigas

Las hormigas cortadoras de hojas son el principal problema sanitario que presentan las plantaciones forestales de Misiones y del país. Un inadecuado manejo de la plaga puede ser limitante para el logro de la plantación, incluso cuando esta etapa está superada, existen situaciones en que los daños pueden seguir siendo importantes para el ecosistema.

Es por ello que desde el gobierno provincial a través del Instituto de Fomento Agrario e Industrial (Ifai) se trabaja en el proyecto de manejo de las hormigas cortadoras que busca proteger a las plantaciones sin dañar otras especies como las abejas.

En este sentido ayer en horas de la tarde, mediante videoconferencia, se presentó el proyecto que consiste en asesoramiento técnico, capacitación y entrega de insecticida para controlar a las hormigas, buscando un equilibrio entre la sustentabilidad y las plantaciones.

“En las recorridas por las zonas productivas siempre se habla de la plaga de la hormiga cortadora. Entonces, desde el gobierno provincial estamos trabajando con los productores para combatirla, proveyendo al productor del insecticida correcto, capacitando y con un acompañamiento técnico para evitar que se dañen a otras especies como las abejas”, manifestó el gobernador Herrera Ahuad durante la presentación de la iniciativa.

Tras la presentación del proyecto, se hizo entrega de 1.000 kilos del producto a los trabajadores de la localidad de Comandante Andresito y estas entregas se harán efectivas a agricultores de otras localidades.



El presidente vendrá el 4 de enero

Estaba previsto para hoy el arribo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la entrega de 597 viviendas en Posadas. Sin embargo, la visita se reprogramó para el 4 de enero por cuestiones de agenda. Esto lo confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

“En principio estaría confirmada la visita del presidente para el 4 de enero, la que estaba prevista para el 20 (por hoy) se suspendió”, afirmó el mandatario misionero.

El presidente de la Nación, junto al gobernador, cumplirá el sueño de 597 familias misioneras que recibirán la llave de su hogar, gracias a una inversión nacional de casi 4.000 millones de pesos en el marco del Programa Federal Casa Propia.

El primer mandatario adelantó que junto al presidente arribaría Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, para recorrer obras que se ejecutan en la provincia. “Justamente entregaríamos viviendas en Posadas, vendría el ministro Katopodis y recorreríamos la ruta 105 y la ruta costera 2”, anticipó.