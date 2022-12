Ya está en funcionamiento el sistema de video vigilancia en Puerto Iguazú

lunes 19 de diciembre de 2022 | 16:05hs.

Tras una inversión de 30 millones de pesos aproximadamente la ciudad de las Cataratas y el intenso trabajo de 3 meses se puso la marcha el sistema de cámaras de seguridad y el centro de monitoreo que funciona en el pedio de la URV. El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez acompañados del jefe de la Unidad regional V Comisario General Elio Da Luz y el jefe comunal Claudio Filippa recorrieron las instalaciones. En esta primera etapa se instalaron 45 cámaras, además se incorporaron 30 efectivos policiales y se hizo entrega de 4 motocicletas.

El primer mandatario provincial recorrió las instalaciones de la URV e hizo efectiva la entrega de 4 motocicletas e instruyo al ministro de Gobierno que gestiones otras motocicletas para reforzar la seguridad de la ciudad turística, recalcó que la instalación de las cámaras se realizó en tiempo record con una inversión real de la provincia de Misiones.

“Por primera vez podemos tener un sistema de video vigilancia que es muy importante, con un inicio de cámaras para la cobertura de una primera etapa de Puerto Iguazú ubicadas estratégicamente de acuerdo con el mapa delictivo que determino la URV, a estas 45 cámaras se agregan 4 motocicletas para la Unidad e incorporamos hoy 30 nuevos efectivos de servicio que se suma, estamos hablando de un 30 por ciento más de recurso humano que a partir de diciembre prestara servicio en la zona”.

Se trata de cámaras de alta definición, que están distribuidas en las principales avenidas en zona críticas según el mapa del delito de Puerto Iguazú, el registro de las cámaras estará en el servidor por 6 meses. Si bien el control de las mismas está circunscripto a la URV, el sistema está conectado con la Central en Posadas y con el servicio 911.

“Se trata de un sistema integrado, no es solamente la instalación de las cámaras, sino un cableado troncal de 10.000 metros de fibra óptica que Iguazú no tenia, es una gran inversión que permite la expansión del sistema de cámaras, además están pedidas las cámaras de identificación de patentes y serán instaladas en un tiempo no muy lejano” recalcó.

Por su parte el ministro Marcelo Pérez indico “la instalación de las cámaras era una cuestión pendiente, en su momento el gobierno nacional, tanto de la gestión anterior como la actual se habían comprometido, pero no lo concretaron. Entonces con la inversión de la provincia se pone en funcionamiento el sistema integral de videovigilancia en Puerto Iguazú. Esto es muy importante, un paso adelante. Y hace parte del plan integral que abarca a toda la provincia”.

El gobernador propuso a la URV que se reúna con el Foro de Seguridad de Iguazú para trabajar en conjunto y que conozcan las ventajas de este sistema de Video vigilancia.