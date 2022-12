La Selección Argentina llegó a Roma y festejan minuto a minuto con la Copa del Mundo

Después de unas horas de vuelo, la Scaloneta aterrizó en Roma para cargar combustible y los jugadores aprovecharon para postear sus fotos con la copa.



La felicidad se nota en sus rostros que no borran la sonrisa, no puede faltar el beso a la copa y "Dibu" que le hace upa. Por su parte el "Papu" Gómez alaza la copa con mirada analítica y cierra el posteo con una pregunta retórica "Brilla no ? 🤩".



Pronto aterrizarán en Argentina para festejar junto a los hinchas la llegada de la 3era.