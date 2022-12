A poco de las fiestas, demora la obra de desvío de salida desde Encarnación

lunes 19 de diciembre de 2022 | 4:30hs.

En los últimos meses, el tránsito sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz se tornó un verdadero caos. Luego de la prohibición de formar filas sobre el viaducto, resultado del análisis del estado de la estructura, las filas de vehículos se concentran únicamente por vía carretera en cercanías de los centros de frontera. Y a mediados de noviembre, tras un fin de semana largo, en Encarnación colapsó el cruce y en vez de haber dos filas de vehículos para traspasar a Posadas, hubo hasta seis filas de vehículos.

Ante esta situación, desde el vecino país se planteó la aceleración de obras para un desvío en el tránsito a fin de que la espera no se concentre en plena avenida de ingreso y salida de la Perla del Sur, sino por detrás de la Aduana paraguaya. Se planteó que los trabajos concluyan antes de las fiestas de fin de año, período en el que se espera un intenso movimiento sobre el viaducto. Sin embargo, a pocos días de que termine el mes, faltan algunos trabajos para inaugurar.

“Por falta de presupuesto aún no terminaron las obras que son clave para que quede todo completamente habilitado”, manifestó el concejal encarnaceno Andrés Morel, al indicar que el dinero que fue asignado para la obra se agotó.

En diálogo con El Territorio, comentó que si bien los trabajos están avanzados en un elevado porcentaje, aún resta realizar el cordón cuneta, la señalización del camino, los trabajos de alcantarillado y la concreción de un puente.

“Como el presupuesto está agotado, estamos buscando otra manera de lograr la financiación importante para poder terminar lo antes posible las obras para poder habilitar este desvío que representa una pequeña solución para evitar que la fila se haga sobre la avenida del circuito comercial. El presupuesto que se ejecutó se hizo de manera mancomunada con el Ministerio de Obras Públicas y el Municipio de Encarnación, pero ese monto ya terminó”, comentó Morel.

En el medio de la búsqueda de mayor financiación, precisó que ya se solicitó al Ministerio de Obras Públicas del Paraguay acceder a mayor capital para poder concluir con las obras para, como se mencionó, evitar que la fila de vehículos se forme sobre la avenida de acceso y salida a la ciudad.

“Se elevó el pedido, pero hay una urgencia porque los pedidos demandan de un proceso burocrático de tiempo. Se viene insistiendo a la Nación la necesidad y que, según los plazos, recién en los primeros días del año que viene se puede volver a pedir”, señaló al edil.

La urgencia a la que se refirió tiene que ver con el intenso movimiento sobre el puente internacional que se espera para estos días, en proximidad de la Navidad, tiempos en los que el cruce se duplica y se observan largas filas de espera tanto para cruzar a Encarnación como también para pasar a Posadas.

El cruce a la capital misionera es la que mayor preocupación genera, al no contar con un desvío e infraestructura, que hasta entonces se concentra en pleno casco urbano de la Perla del Sur.

Obras y demanda de agilización

“Las obras están iniciadas, pero faltan esas obras complementarias pero necesarias como para poder habilitar y poner en funcionamiento. Se esperaba que se termine a fin de año, pero no terminará porque falta dinero”, volvió a insistir el concejal de Encarnación.

Como mencionó semanas atrás este matutino, a finales de noviembre se esperaba el arribo de materiales clave, como tubos para levantar puentes, que llegaban desde Asunción.

De acuerdo a la planilla de cómputo y presupuesto para la obra de la nueva localización de la espera para el Centro de Frontera, se demandó la excavación no clasificada, terraplén, base de asiento, sub rasante de suelo seleccionado, sub base de piedra triturada de 0,20 metros de espesor, riego de imprimación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor. Y lo que aún falta: alcantarilla de 0,80 por 0,80 y cordón cuneta de hormigón. Para ello, el presupuesto asignado fue de 1.683.728,245 de dólares, es decir, el equivalente a 269.396.519,2 pesos.

El nuevo sector proyectado para el control migratorio paraguayo contará con seis carriles en total, de los cuales cuatro serán de carriles migratorios para la salida del país y dos para el ingreso. La ubicación del nuevo sector será detrás de la actual Aduana del vecino país.

Desde hace tiempo, desde Encarnación reclaman una nueva obra del Centro de Frontera para evitar que la espera se concentre en la ciudad. En este sentido, según explicó Morel “es como una medida para paliar el intenso movimiento que hay entre ambos países, pero lo ideal es que haya una modificación en las políticas entre la Argentina y Paraguay para agilizar el tránsito y evitar que se repitan esas largas esperas sobre el puente internacional” y acotó que “la infraestructura con la que se cuenta fue de un determinado momento, donde se esperaba un máximo de 5.000 cruces diarios, cuando hoy por hoy esos números quedaron muy lejos”.

Actualmente, el promedio de cruces diarios que hay por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz es entre 25.000 y 30.000 personas, sobre todo, los días viernes y sábado. Días atrás, El Territorio informó que se proyecta que esos números sean aún mayor con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en el que se espera que la cantidad se eleve entre 45.000 y 50.000 personas, entre el movimiento diario de compradores, de aquellos que se trasladan en moto, autos o taxis, a lo que se añadirán los visitantes que llegan en micros de larga distancia e internacionales, tren o autos.

Según el coordinador de Centro de Fronteras, Cristian Castro, en los últimos días se sostuvieron numerosas reuniones tanto del lado argentino como con las autoridades paraguayas para establecer una amplia logística para permitir el paso más ágil para los viajeros.

Justamente Morel insistió que “solicitamos encarecidamente que estén operativas todas las casillas de Migraciones del lado argentino para evitar que ocurra lo que pasó a mediados de noviembre cuando hubo mucho movimiento y se descontroló el tránsito para cruzar desde Encarnación a la Argentina”.

En este sentido, se espera que a partir de mañana se habiliten cuatro nuevas casillas para la salida del país hacia Paraguay y, además, incorporar más personal de Migraciones.