Los héroes

7 Rodrigo De Paul

Mediocampista l Sarandí (Bs. As.)

Selección: Partidos: 36

Goles: 2

Club actual: Atlético Madrid (España)

Partidos 22/23: 12 Goles: 1

Pilar en la era Scaloni y Ladero clave de Messi

Uno de los pilares del ciclo de Scaloni es Rodrigo De Paul. El mediocampista de Atlético Madrid se convirtió en uno de los referentes de la camada que ganó la Copa América en Brasil y uno de los escuderos de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha.

El 7 no arrancó bien. Jugó mal frente a Arabia Saudita, levantó un poco ante México y no desentonó frente a Polonia. A partir de octavos de final recuperó su juego, se lo vio mejor físicamente y fue el motorcito que necesitaba el mediocampo de la selección.

Como es necesario en los mundiales, De Paul fue de menos a más. Estuvo en la mira antes del encuentro ante Países Bajos y no porque haya hecho algo malo. Se informó mal sobre su estado de salud, sobre una posible lesión. Un desgarro que lo hubiese sacado de la Copa del Mundo.

De Paul jugó, fue importante, sobre todo en la recuperación, y enterró todas las dudas. En la final mostró su mejor versión, fue clave en la presión y se asoció con los más talentosos.

5 Leandro Paredes

Mediocampista l San Justo (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 33

Goles: 1

Club actual: Juventus (Italia)

Partidos 22/23: 9 Goles: 0

Una alternativa de jerarquía para armar el medio

Otro jugador con sello Scaloni es Paredes. Le dio la confianza para ser el generador de juego en la mitad de la cancha junto a Giovani Lo Celso (no jugó el Mundial por lesión) y Rodrigo De Paul.

Pero el ex Boca no empezó bien. Físicamente sintió el desgaste de una temporada larga y de las lesiones que no le dejaron tener muchos minutos en Juventus antes de viajar a Qatar.

Ante México y Australia no sumó minutos y, tras el debut ante Arabia Saudita, recién volvió a la titularidad ante Croacia.

Se complementó bien con Enzo Fernández, aunque cada vez que Paredes pisa la cancha se coloca en el centro de la cancha y el ex River pasa a una de las bandas.

Contra Países Bajos produjo uno de los enfrentamientos más calientes. Le tiró un pelotazo al banco de suplentes luego de recuperar una pelota e hizo estallar de bronca a los europeos. Después marcó su penal en la definición y recuperó su nivel ante Croacia. En el momento justo.

Ayer entró en un momento difícil del partido y volvió a marcar su penal.



20 alexis mac allister

Mediocampista l Santa Rosa (La Pampa)

Selección:

Partidos: 8

Goles: 1

Club actual: Brighton (Inglaterra)

Partidos 22/23: 14 Goles: 5

Aprovechó su ingreso y no dejó la titularidad

En la última gira de la selección demostró que debía estar en la lista de 26 para el Mundial. Las molestias físicas de Di María hicieron que tuviese que entrar a reemplazar al de Juventus y se acopló muy bien en la mitad de la cancha.

Contra Arabia Saudita no tuvo minutos y desde México en adelante siempre fue titular. Ante Polonia marcó el primer gol tras un buen pase de Molina.

A veces no tiene tanto la pelota, pero es quien abre el camino para que los laterales pasen al ataque. También es muy importante en la fase defensiva. Tiene la tarea de cerrar los caminos por la banda izquierda y, aunque a veces se pase a la parte derecha, también es uno de los cómplices de Enzo Fernández para generar fútbol en la mitad de la cancha y abastecer a Messi y Julián Álvarez.

Mac Allister es otro de los jugadores de buen momento que Scaloni entendió que tenían que ser parte del once titular. Le pagó la confianza con buenos rendimientos y hasta un gol. Trabajo silencioso pero clave en la recta final del torneo.



4 Gonzalo Montiel

Defensor l González Catán (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 15

Goles: 0

Club actual: Sevilla (España)

Partidos 22/23: 8 Goles: 0

Pieza fija cada vez que Scaloni plantó el 4-4-2

El lateral derecho fue un problema para la selección durante los primeros partidos. Ni Molina ni Gonzalo Montiel pudieron convencer a Scaloni. Montiel no jugó ante Arabia Saudita y Polonia, pero fue titular ante México en la fase de grupos.

Después se afirmó Molina y Montiel estuvo al pie del cañón, a la espera en el banco. Entró bien frente a Australia y Países Bajos, en un momento delicado. Le tocó entrar para cerrar el partido, pero finalmente llegó el 2-2 de los europeos.

En la definición por penales convirtió el suyo, pero en ese encuentro llegó al límite de amarillas y por eso se perdió la semifinal ante Croacia.

Durante la Copa América 2021, Scaloni siempre puso a Molina, pero en la final ante Brasil eligió a Montiel para marcar a Neymar, para molestarlo y anularlo. En esa oportunidad, el ex River cumplió con creces.

También ante Francia le tocó entrar en un momento complicado y en la definición por penales mostró una frialdad envidiable.



25 Lisandro Martínez

Defensor l Gualeguay (Entre Ríos)

Selección:

Partidos: 11

Goles: 0

Club actual: Manchester United

Partidos 22/23: 21 Goles: 0

Primera variante para reforzar la zona defensiva

Estuvo presente en cinco los encuentros (no jugó ante Polonia ni ante Francia). El defensor alternó titularidades y suplencias a lo largo del certamen y en eso mucho tuvo que ver el esquema que utilizó desde el arranque el DT Scaloni.

Cuando Argentina juega con cuatro en el fondo (con dos centrales), entran Otamendi y Cuti Romero. Cuando la defensa es más nutrida, con cinco, ahí el tercer central casi siempre es Lisandro Martínez.

Su buen pie le permitió siempre entrar y acomodarse rápido. Sabe moverse sobre los laterales cuando la línea de fondo se convierte en línea de 3 porque pasan los laterales al ataque. Cuando jugó bien, Scaloni no lo puso de titular al siguiente partido por una decisión táctica, pero el defensor no se desanimó y siempre cumplió cuando se lo necesitó.

Sea adentro de la cancha o afuera, el defensor del Manchester United siempre aportó y acompañó, como demostró en la final que no le tocó jugar.



3 nicolás tagliafico

Defensor l Rafael Calzada (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 30

Goles: 0

Club actual: Olympique de Lyon (Francia)

Partidos 22/23: 15 Goles: 1

Un fiel acatador de órdenes a la hora de defender

El lateral izquierdo arrancó como titular, perdió el puesto con Acuña, lo recuperó en semis por suspensión del Huevo y sorprendió desde el arranque en la final. Es uno de los jugadores que estuvo en casi todos los partidos (solamente faltó ante México) y uno de los cambios que siempre tiene a mano Scaloni.

Ante Croacia, en las semifinales, volvió a la titularidad por la suspensión de Acuña y cumplió. Le tocó defender las escaladas de Pasalic y ayudar a Nicolás Otamendi en la marca de Kramaric.

Fue de los jugadores importantes en el inicio del ciclo Scaloni, pero que perdió terreno ante el buen momento de Acuña. De todas maneras, Tagliafico siempre cumplió cuando le tocó entrar y cubrió bien los espacios que tuvo que ocupar.

En el Mundial, el ex Independiente fue de menor a mayor. Le costó adaptarse en el debut ante Arabia, pero se fue soltando, tomó confianza y mostró sus mayores virtudes a medida que el torneo avanzaba. En la final tuvo un partido casi perfecto.

11 Ángel Di María

Delantero l Rosario (Santa Fe)

Selección:

Partidos: 59

Goles: 12

Club actual: Juventus (Italia)

Partidos 22/23: 7 Goles: 1

Siempre una carta decisiva en el marcador

Fideo volvió a ser importante en la selección. No sólo por el gol de la final en el Maracaná ante Brasil, sino porque dentro de la cancha es una opción para atacar y también un punto a tener en cuenta para el rival. Ángel Di María, dicho por él mismo, se golpeó muchas veces la cabeza contra la pared y finalmente consiguió su objetivo. Se consagró campeón con la Albiceleste. Llegó

a Qatar 2022 como una de las figuras, pero también con algunos problemas físicos, que no le permitieron ser titular en todas las presentaciones.

No jugó los octavos ante Australia y tampoco la semi contra Croacia. Entró sobre el final del tiempo suplementario ante Países Bajos y se notó su presencia. Si está bien físicamente, el rosarino es titular. Encara y genera problemas para los rivales y, además, ayuda en la recuperación por izquierda.

Ya en otra etapa de su carrera y de su vida, Fideo entendió que era mejor no estar en todos los partidos y todos los minutos y poder rendir, cuando le tocara, de la mejor manera para ayudar al equipo.



22 Lautaro Martínez

Delantero l Bahía Blanca (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 30

Goles: 12

Club actual: Inter de Milan (Italia)

Partidos 22/23: 15 Goles: 7

El toro Llegó al Mundial con la pólvora mojada

El Toro arrancó como el 9 titular de la era Lionel Scaloni en la selección. De hecho, durante gran parte del ciclo fue goleador por encima de Lionel Messi, pero no llegó al Mundial de la mejor manera y lo sintió.

Marcó dos goles ante Arabia Saudita en el debut, pero el VAR se los anuló. En la competencia interna perdió contra Julián Álvarez y salió del equipo titular. Tuvo minutos y chances contra Australia y las desaprovechó.

Pero la revancha llegó ante Países Bajos. El Toro se hizo cargo del último penal en la definición y con un potente remate le dio la clasificación a la selección a la semifinal.

Lejos de caerse luego de perder la titularidad, el ex Racing peleó siempre mano a mano con Julián Álvarez por el puesto de ‘9’. Entendió que era mejor entrar y sumar desde el banco y apareció en el momento necesario ante Países Bajos.

En la final ante Francia tuvo que ingresar en un momento difícil, pero fue partícipe importante del 3-2 del Messi. Mostró fortaleza desde lo físico, pero no estuvo fino con el gol.



13 Cristian Romero

Defensor l Córdoba

Selección:

Partidos: 17

Goles: 2

Club actual: Tottenham (Inglaterra)

Partidos 22/23: 5 Goles: 0

Siempre cumplió a pesar de algunas ligeras fisuras

Las lesiones fueron una preocupación en la previa del Mundial. Cristian Romero no tuvo los minutos que hubiese querido él y el cuerpo técnico en el Tottenham inglés. De hecho, en el primer partido, el cordobés salió y en el primer gol de Arabia Saudita sintió una molestia. Contra México fue suplente y entró para cerrar el partido cuando Argentina sufría. Scaloni sabe que se complementa muy bien con Nicolás Otamendi y que es rápido para ir a ayudar a los mediocampistas si lo necesitan.

Desde el encuentro con Polonia en adelante fue titular, más allá de que si la selección defendía con cuatro o cinco. Su buen juego con el pie es importante para las salidas, pero además su rapidez es clave para cerrar a los laterales y tapar los huecos que a veces dejan los mediocampistas cuando pasan al ataque. Por arriba estuvo seguro y contra Países Bajos salió porque estaba amonestado y no por una cuestión futbolística.

En semis y en la final, cuando el equipo más lo necesitó, fue un de los abanderados defensivos.

18 Guido Rodríguez

Mediocampista l Sáenz Peña (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 16

Goles: 1

Club actual: Betis (España)

Partidos 22/23: 12 Goles: 0

Entró en un momento caliente y no convenció

Durante la Copa América 2021 Guido Rodríguez fue uno de los jugadores que alternó titularidades y suplencias. Marcó el gol de la victoria ante Uruguay y tuvo buenas actuaciones en el torneo continental.

En Qatar 2022, Scaloni lo puso como titular ante México, en un momento caliente para el plantel argentino y el exRiver no convenció. Es cierto que ese primer tiempo ante los aztecas a Argentina le costó todo en líneas generales.

El partido se abrió con el gol de Messi, pero Rodríguez ya no estaba en el campo de juego.

Esos 56 minutos que disputó ante México fueron los únicos que tuvo en el certamen. Antes había sido una rueda de auxilio para la Scaloneta, pero no pudo repetir esa función y perdió el puesto ante el buen momento de Enzo Fernández.

17 Alejandro Gómez

Delantero l Buenos Aires

Selección:

Partidos: 13

Goles: 2

Club actual: Sevilla (España)

Partidos 22/23: 12 Goles: 0

Una lesión limitó las posibilidades del extremo

El Papu llegó muy tocado físicamente a la Copa del Mundo de Qatar. Fue titular en el debut ante Arabia Saudita y si bien tuvo un buen partido, la lesión en el tobillo lo condicionó para el resto del campeonato.

No tuvo minutos ante México y Polonia y volvió a la titularidad ante Australia en los octavos de final.

Pero la lesión que lo había marginado de los anteriores encuentros lo sacó del Mundial. El Papu intentó ponerse a punto otra vez, pero no se pudo recuperar.

En cuanto a lo futbolístico, la lesión no lo dejó mostrar su mejor versión. El pique corto y la gambeta, que son dos grandes herramientas para el delantero, no fueron lo que necesitaba el equipo y por eso Alejandro Gómez vio la última parte del Mundial desde el banco de suplentes.

26 Nahuel Molina

Defensor l Embalse (Córdoba)

Selección:

Partidos: 22

Goles: 1

Club actual: Atlético Madrid (Inglaterra)

Partidos 22/23: 11 Goles: 0

Se ganó el puesto después del duelo frente a México

Arrancó como titular y no tuvo un buen inicio ante Arabia Saudita.

Fue suplente ante México, pero reemplazó a Montiel en el complemento y desde ese momento se ganó el puesto. Mejoró en la marca y, sobre todo, en su presencia en ataque.

Se acomodó a jugar cuando Argentina defendió con 4 y con 5. Cuando hay tres centrales en el campo tiene más libertad para pasar al ataque y complementarse con Rodrigo De Paul para llevar peligro al área rival y, ya sea para tirar centros o convertir, siempre llega al área.

Molina escaló y le dio el pase a MacAllister en el gol ante Polonia y frente a Países Bajos encaró, se le dio a Messi y el 10 le puso un pase exquisito que terminó con festejo del defensor para el 1-0.

Contra Croacia corrió a la par de Julián Álvarez en el 2-0 de las semifinales. Una muestra más de que es un defensor de buen pie y que llega con presencia al área de enfrente.



8 Marcos Acuña

Defensor l Zapala (Neuquén)

Selección:

Partidos: 30

Goles: 0

Club actual: Sevilla (España)

Partidos 22/23: 10 Goles: 0

Uno de los hombres clave para Scaloni

Uno de los jugadores que quedó del ciclo anterior fue Marcos Acuña. El Huevo tiene la virtud de poder jugar como defensor o como mediocampista, por eso es uno de los nombres importantes para Lionel Scaloni.

El ex Ferro y Racing no fue titular en el debut, pero desde la segunda fecha y hasta los cuartos de final siempre integró el once inicial. No pudo jugar las semis por haber llegado al límite de amarillas.

Cuando le toca defender aprovecha su velocidad para anticipar y cuando pasa al ataque siempre llega hasta el fondo. A él le hicieron el penal ante Países Bajos, que luego Messi cambió por gol.

Ante Polonia, en fase de grupos, tuvo un remate que se fue al lado del palo, una muestra de que es un polifuncional con buen juego y que llega con mucho criterio al arco rival.

En la final entró como pieza de recambio, pero no pudo hacer prosperar su juego ante un

Francia agrandado.



6 germán pezzella

Defensor l Bahía Blanca (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 21

Goles: 0

Club actual: Betis (España)

Partidos 22/23: 142 Goles: 0

Quedó marcado por Un error en el partido de cuartos

El defensor de Betis de España no tuvo muchos minutos. Ingresó con el partido definido ante Polonia, cuando el técnico Scaloni decidió poblar la defensa ante un equipo que nunca quiso atacar. En ese partido de fase de grupos entró por Enzo Fernández.

El entrenador intentó lo mismo ante Países Bajos. En ese encuentro, el ex River ingresó por Cuti Romero cuando Argentina ganaba 2-0. Fue empate 2-2 con alargue incluido y tanda de penales. En esa ocasión, a Scaloni no le salió la idea y Pezzella tuvo que lidiar con el gigante Weghorst. El ex River cometió la inocente falta ante Países Bajos que derivó en el empate naranja en el último minuto de descuento.

15 Ángel Correa

Delantero l Rosario (Santa Fe)

Selección:

Partidos: 17

Goles: 1

Club actual: Atl. Madrid (España)

Partidos 22/23: 14 Goles: 3

Llegó a último momento y tuvo pocos minutos

En la lista preliminar quedó afuera. Joaquín Correa había ganado la pulseada, pero luego fue desafectado y el delantero de Atlético Madrid se tomó un avión junto a Thiago Almada para unirse al plantel en Qatar a pocas horas del comienzo de la gran cita.

Jugó poco más de 10 minutos frente a Croacia en el duelo de semifinales. Reemplazó a Alexis MacAllister y fue su única participación en la Copa del Mundo.



21 Paulo Dybala

Delantero l Laguna Larga (Córdoba)

Selección:

Partidos: 19

Goles: 1

Club actual: Roma (Italia)

Partidos 22/23: 9 Goles: 5

Fue una pieza de recambio poco utilizada

La Joya estuvo en duda hasta el final, porque una lesión casi lo margina de la Copa del Mundo.

Llegó con lo justo a Qatar y se puso a punto físicamente durante el certamen.

El delantero de Roma no tuvo minutos hasta las semifinales. Reemplazó a Julián Álvarez cuando el encuentro estaba 3-0 y buscó su gol. Le dio una gran asistencia a Mac Allister pero el ex Argentinos definió mal lo que hubiera sido el 4-0.

El cordobés intentó dejar su sello en la red en su segunda experiencia mundialista, pero no logró su objetivo.

En la final ante Francia ingresó sobre el cierre del partido para patear el penal. Ejecutó el segundo remate definiendo al medio ante un Lloris que se tiró a un costado.



16 thiago almada

Delantero l Ciudadela (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 1

Goles: 0

Club actual: Atlanta United (EE.UU.)

Partidos 22/23: 29 Goles: 6

El futuro de la selección tuvo su debut mundialista

Uno de los jugadores que está apuntado a ser el futuro de la selección tuvo su debut mundialista en Qatar. A sus 21 años, Thiago Almada ingresó contra Polonia, cuando el encuentro estaba definido. Encaró un par de veces, pero no pudo demostrar todo lo

que puede hacer con la pelota, sobre todo en el desnivel individual.

Para el exVélez y ahora en la Major League Soccer, la experiencia de compartir una Copa del Mundo con jugadores como Lionel Messi, Dibu Martínez, Ángel Di María y tantos otros, es el gran logro y dependerá de él convertirse en el futuro de la selección.



14 Exequiel Palacios

Mediocampista l Famaillá (Tucumán)

Selección:

Partidos: 18

Goles: 0

Club actual: Bayer 04 Leverkusen (Alemania)

Partidos 22/23: 10 Gol: 1

Cada vez que entró oxigenó el mediocampo

El mediocampista no jugó ningún partido como titular y siempre ingresó para darle descanso a quien en ese momento estaba cansado. Lo hizo con MacAllister ante México, con Nahuel Molina ante Australia y con Rodrigo De Paul frente a Croacia en las semifinales.

Disputó poco más de 65 minutos en tres partidos y nunca fue titular.

Los buenos momentos de Enzo Fernández y Alexis MacAllister taparon el buen recorrido de Palacios en el ciclo Scaloni, aunque el ex River demostró condiciones como una buena herramienta de recambio.

2 Juan Foyth

Defensor l La Plata (Bs. As.)

Selección:

Partidos: 10

Goles: 0

Club actual: Villarreal (España)

Partidos 22/23: 4 Goles: 0

El central tuvo escasos minutos en semifinales

Uno de los jugadores que, en la previa, podía jugar en varios puestos es Juan Foyth. Se desempeñó como central y como lateral derecho y jugó la Copa América 2019 con Scaloni al frente del equipo, aunque no fue parte del plantel para la edición que ganó Argentina en 2021. El DT lo volvió a convocar y jugó poco más de 10 minutos de la semifinal ante Croacia, cuando el encuentro estaba definido. Reemplazó a Nahuel Molina en el lateral derecho, aunque también entró para bajar la persiana de un encuentro que ya estaba sentenciado.

1 Franco Armani

Arquero l Casilda (Santa Fe)

Selección:

Partidos: 14

Goles recibidos: 17

Club actual: River (Argentina)

Partidos 22/23: 38 Goles: 22

No tuvo participación en su segundo Mundial

El arquero de River llegó a Qatar para su segundo Mundial. Arrancó como suplente en Rusia 2018, pero después de la goleada 3-0 ante Croacia, Sampaoli lo puso como titular. Atajó ante Nigeria y Francia y luego siguió como titular en el inicio del ciclo Scaloni. Fue el arquero de la Copa América 2019, pero con la llegada del Dibu Martínez quedó relegado al segundo lugar entre los arqueros. No tuvo minutos en Qatar.

12 Gerónimo Rulli

Arquero l Mar del Plata

Selección:

Partidos: 1

Goles: 1

Club actual: Villarreal (España)

Partidos 22/23: 14 Goles recibidos: 9

No sumó minutos en el trayecto

Para el exarquero de Estudiantes de La Plata fue la primera experiencia mundialista. A sus 30 años y gracias a su buen momento en Villarreal de España, se metió en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo ganándole la pulseada a Juan Musso. No sumó minutos en el campeonato.