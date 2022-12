Por déficit hídrico, se complicó la producción de sandías este año

lunes 19 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Con el arranque de diciembre, en diversas fruterías de la provincia volvió a exhibirse un producto clave en estos tiempos: la sandía. Este año, la producción se vio en cierta medida perjudicada por la falta de lluvias que se registró en los últimos meses, esto es por debajo de los promedios habituales. Pero aún así, los productores buscan la manera de tener cosecha y contar con la fruta para ofrecer a la comunidad en estos tiempos que son de gran demanda.

En el caso de Damián Abegg, desde Ruiz de Montoya, se refirió que a lo largo del corriente año faltó lluvia, factor fundamental que incidió a la hora de cosechar sandía, por lo tanto, año a año tiene menos producción.

“Por ejemplo, ahora coseché un 30 por ciento de lo que era antes si tomo como referencia desde el 2018 en adelante porque bajó mucho el rendimiento y ahora las plantas no producen lo mismo”, dijo en diálogo con El Territorio.

Al referirse a la venta, no varió el precio al consumidor, con el objetivo de poder contar con clientes, sino que teme quedarse con toda la producción sin poder vender. “Por más que los insumos subieron el doble, se ofrece al comprador al mismo precio que hace dos años porque o si no, no compran”. A esto acotó que tiene sandías desde 300 a 1.000 pesos, importe que depende del tamaño del producto.

Abegg se presenta en la feria franca de Jardín América hace una década y este año decidió no presentarse en la Fiesta Provincial de la Sandía que empezó a realizarse el jueves en su localidad natal debido a la poca producción, aunque comentó que ventas hay, pero la preocupación radica en que cada vez hay menor producción.

“Hay que vender a un precio razonable para que la gente lleve, si no llevo de vuelta todo”, señaló el productor de la zona Centro.

Sandías terminan en diciembre

Lucas Lombardo, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, explicó que en la región del Valle del Cuñá Pirú este año habrá una acotada producción de sandías por efectos del cambio climático.

Así, proyectó que la gran mayoría de los productores están sacando sus últimas frutas en estos días.

“Este año fue bastante atípica la cosecha. En realidad venimos como hace cuatro años con los efectos de la sequía. Pero este año en particular fue muy cambiante el clima. Nos encontramos primero con un invierno en una primera etapa calurosa, que colaboró en un sentido para que crezcan las plantas de sandía. Eso fue por la época de trasplante de julio a agosto, fue una etapa linda de calorcito que no es normal. Después se complicó bastante porque tuvimos ola de frío, cuando las noches fueron muy frías. Así, tuvimos una muy baja cantidad de frutas de salida temprana y lo que respecta a lo tardío al no llover se complicó mucho”, recordó el técnico en comunicación con este matutino.

Detalló en tanto sobre la lluvia aislada de la semana pasada, que “hubo lugares en los que no llovió nada. Así que hubo una merma de producción, por lo menos se va a tener para la fiesta de la sandía algo y ahí medio que va a terminar la cosecha a fin de diciembre”.

Evaluó que a pesar de los notorios cambios “a los productores les fue medianamente bien, al menos pudieron salvar gastos y lograr una mínima ganancia para las fiestas. Todo vino de la mano de lo que fue el cambio de clima, el rendimiento no fue el mismo que años anteriores, así que este año hubo más sandía en el mes de noviembre”.



En cifras

$300

El valor que se comercializa la sandía por unidad. En algunos casos, dependiendo del tamaño de la producción, se llega a vender hasta los 1.000 pesos.