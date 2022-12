Comercios textiles registran alza en la demanda por eventos de fin de año

domingo 18 de diciembre de 2022 | 9:19hs.

Como otros sectores, también el rubro del textil es afectado por las importaciones y la incertidumbre en cuanto a precios. Desde el rubro aseguran que los valores de los productos no tienen bruscos aumentos, como sí sucede con los alimentos. No obstante, en épocas de eventos y fiestas de fin de año, es un sector muy recurrente por la demanda de telas para hacer prendas u otros objetos navideños. Es así, que la mayor demanda y ventas de este año se dio en los últimos meses.



En diálogo con El Territorio, Graciela Otero, dueña de Textil La Panamericana, indicó que con la problemática de las importaciones se dificulta conseguir variedad de telas y colores. “La pandemia hizo que muchos proveedores dejen de trabajar y muchos otros siguen recuperándose. Se trabajó a media máquina durante dos años y aún cuesta”, expresó.



En este marco, la dueña del comercio que se encuentra por la calle Buenos Aires de Posadas hace más de 80 años, relató que en la época que el puente Internacional San Roque González de Santa Cruz estuvo cerrado, las ventas fueron mayores. Sin embargo, luego de su apertura, éstas disminuyeron: “Ya no fueron tan masivas, pero siguieron comprando en la ciudad por las largas filas, el miedo o por el precio del dólar en el país vecino”.



Otero aseguró que sus clientes fijos se mantienen, a pesar de que la inflación les hace perder su poder adquisitivo y elijan comprar alimentos en vez de telas. Por otro lado, sostuvo que aquellos que son revendedores o emprendedores y ocupan este tipo de productos, tienen un descuento en compras al por mayor.



Por otra parte, con respecto a las subas, contó: “Antes de reponer, el precio de las telas sube. Averiguamos los valores de otros lugares, incluso los mismos proveedores lo advierten y a partir de allí se va ajustando”. Además, recordó que luego de la reactivación de los rubros hubo momentos en los que las telas aumentaban de manera semanal, después mensual y actualmente suben de manera paulatina.



Lo más solicitado

Noviembre y diciembre son meses de muchos eventos y fiestas. También, son épocas de vísperas de Navidad y Año Nuevo. Estos son los momentos en los que emprendedores, modistas o profesionales de la alta costura compran telas para deslumbrarse en sus productos.

Además de tela para ropa también se compra para adornos de navidad. Foto: Sergio Contreras

Además de indumentaria como vestidos, polleras, tops y trajes, también se compran telas para hacer repasadores, manteles, cortinas o adornos con motivos navideños. “Los clientes buscan lo más económico en primera instancia y luego van por lo más costoso”, aseveró Otero.



Sobre los costos, el metro de la tela tafeta está $300 y TNT (tela no tejida), $100. La dueña del comercio textil afirmó que fueron los más elegidos durante este último tiempo del año, sobre todo para los eventos escolares. Por otra parte, el raso cuesta $600 el metro, mientras que, el satén está desde $1.000. La tela que incluye cuatro repasadores sale $1.200 el metro.



Posteriormente, Otero manifestó que para el 2023 espera que la situación mejore: “Deseo que los proveedores puedan seguir importando y manteniendo precios. Hay incertidumbre, pero se piensa en positivo”. Para finalizar, sostuvo que al local le caracteriza su antigüedad, su clientela de años y la predisposición en atender a sus clientes y brindarles lo mejor: “Mi marido es quien compra las telas personalmente, su papá fundó este lugar y realmente amamos lo que hacemos”.

La blanquería, con mayor movimiento al por mayor

Muchos comercios aducen que tienen más demanda cuando se trata de ventas al por mayor.



Desde Textil Regional Blanquería resaltaron que siguen esta tendencia y la mayoría de la ventas que hacen son de mucha cantidad.



En cuanto a movimiento, aseguraron que el último trimestre del año fue el de mejores ventas. Una de las vendedoras de nombre Gabriela explicó que el comercio vende al por menor y mayor productos finalizados en tela, por ejemplo: toallas, sábanas, cubre almohadas, cortinas y blanqueria en general.



La vendedora, sostuvo que la demanda es positiva, pero es menor que el año anterior: “Se siente la crisis, más allá de que es un rubro que no sube sus precios diariamente”.



Añadió que “las ventas son menores a las del 2021, pero se dan en niveles aceptables”.



Además, manifestó que el sector es uno de los que mantiene los precios, más allá de la inestabilidad en estos. Según Gabriela, tardan meses en reajustarse: “No suben todos los días como los alimentos”.



En este sentido, indicó que la rentabilidad aumenta con la venta al por mayor. Venden diez o más artículos a revendedores, hoteles, comercios y sanatorios. Incluso, aseguró que trabajan con otras provincias del país, tienen clientes fijos hasta Santa Cruz.



Hasta el momento señaló que octubre, noviembre y diciembre fueron los meses de superior movimiento.



Para concluir, la mujer expresó que los dos últimos meses de este 2022 hubo demoras en productos como ser sábanas y productos finalizados en telas como por ejemplo, cubrecamas o cubre almohadas.



Luego, afirmó que esto se debe a problemas particulares de cada fábrica.