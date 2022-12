Dos condenas, un coche fúnebre y los vínculos con el narco Morenita Marín

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Rodolfo Armando Galarza (51), posadeño, permanece detenido desde hace una semana a disposición del Juzgado Federal de Posadas, luego de ser atrapado llevando 128 kilogramos de marihuana sobre la ruta nacional 12. Llamativamente la droga estaba acondicionada en un coche fúnebre.



La detención fue realizada por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes identificaron una serie de modificaciones recientes en el vehículo Ford Fairlane, lo que los llevó a intensificar el control. Los panes estaban ocultos en un chapón ubicado detrás del asiento.



Como informó en exclusiva este medio, en los procedimientos los efectivos notaron que el hombre ya tenía antecedentes penales por narcotráfico. No una, sino dos condenas por transporte de estupefacientes. Y la causa Sapucay, que develó la connivencia entre el poder político y las fuerzas policiales con el narcotráfico en Itatí, Corrientes, es la más reciente.



Morenita Marín

Morenita Marín -centro- fue detenido cuando visitó a su familia.

Según pudo indagar El Territorio con fuentes que intervinieron en el proceso, la investigación denominada Sapucay disparó cerca de 35 expedientes por transporte de droga a disposición de la banda.



Y uno de esos envíos lo hizo Galarza, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3.



El hecho se registró la noche del 7 de septiembre del 2016 frente al pueblo y la condena se firmó tres años después, el 5 de septiembre del 2019.



Entonces el implicado estaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal Uno de Ezeiza y aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado por mover cerca de 85 kilogramos.



Fuentes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes formaron parte de la investigación, señalaron que Galarza tenía una vínculo con uno de los tres narcotraficantes pesados de la banda, quien supo ser uno de los más buscados del país.



Se trata de Federico “Morenita” Marín, quien estuvo más de dos años en condición de prófugo hasta que en octubre del 2018 Gendarmería Nacional lo apresó en su casa de la localidad correntina, cuando había llegado a visitar a su esposa y a sus cinco hijos.



“Cayó por amor”, repitieron los medios entonces sobre el narco por quien se había llegado a ofrecer una recompensa de 50.000 dólares para quien aporte información sobre su paradero.



Por esa causa firmó una pena a 12 años de prisión por asociación ilícita y coautor en el comercio de estupefacientes agravado por servirse de menores de 18 años y por la participación de funcionarios públicos.



“Galarza era una persona que estaba ligada a Federico Sebastián ‘Morenita’ Marín y era uno de los que hacía los envíos para él. Si bien se probó que este acto de transporte de Galarza era en favor de la banda que dirigía Marín -junto a Cachito Bareiro y Lucho Saucedo-, no se estableció que tuviera una pertenencia o una habitualidad tal para ser parte de su banda”, se señaló un investigador.



Es decir, Galarza se dedicaba a mover la droga de Marín, pero no tenía un vínculo tan firme -por lo menos no se probó- para considerarlo parte de su banda.



En un Falcón

Volviendo al hecho por el cual fue condenado Galarza, en aquel septiembre del 2016 se movilizaba en un auto de similares características al que cayó el último viernes: un Ford Falcón (TCF-641) de color oscuro.



Según la sentencia a la que accedió este medio, la detención fue realizada por Prefectura Naval Argentina, que realizaba un control sobre la ruta 12. Galarza llegó con el coche y simuló aminorar la marcha, pero una vez que estuvo cerca del retén, aceleró y huyó a toda velocidad.



La fuerza federal lo siguió y atrapó en el ingreso a la localidad religiosa, en la intersección con la ruta provincial 20.



Los “patos”, como les decía la banda de Marín a los prefecturianos, encontraron los panes distribuidos entre los guardabarros delanteros. El peso total arrojó 84,540 kilogramos.



Si bien la organización de Marín se encargada de regar con marihuana a provincias de todo el país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el transporte de esa droga se registró desde la localidad de Itá Ibaté, donde había una arrocera. Es decir, un tramo muy corto.



Primero Galarza se abstuvo de declarar, pero luego confesó que le iban a pagar 50.000 pesos por ese movimiento.

En cifras

Modificaciones y repelente para perros y gatos

El hecho por el cual Galarza podría recibir su tercera condena se inició el último 9 de septiembre en horas de la mañana, cuando Gendarmería Nacional lo detuvo en el peaje de Santa Ana sobre la ruta nacional 12.



El Ford Fairlane tenía la caja de cargas adaptada, trabajos recientes de chapa y pintura, como aplicadores con repelente para perros y gatos, recipientes con líquido repelente para insectos, rollos de cintas para embalaje, rollos de papel film, herramientas para soldadura y corte.



El can antinarcóticos Oma recorrió la caja, pero fue hacía el interior de la cabina, lugar donde advirtió que había droga.



Allí los uniformados detectaron la existencia de un chapón ubicado detrás del asiento y sobre el chasis del rodado, el cual también mostraba trabajos recientes de soldaduras y pintura.



El posadeño había caído otra vez y ahora habrá que esperar si esta vez revela nuevos vínculos.