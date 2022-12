Hallaron a la madre de la beba abandonada en una casa de Oberá

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

La Policía de Misiones halló ayer, después de dos días de búsqueda, a la madre de la beba abandonada en la vía pública en la localidad de Oberá. Según consignaron fuentes de la fuerza a El Territorio, se trata de una joven de 18 años y relató una situación de vulnerabilidad y quedó internada.



Los voceros detallaron que el procedimiento estuvo a cargo de uniformados de la Comisaría Quinta, quienes buscaban a la familia de la pequeña recién nacida desde el jueves a la madrugada, cuando vecinos del barrio San Miguel se despertaron con sus llantos.



Las pesquisas lo llevaron a una vivienda del barrio San José, donde hallaron con una joven de nombre Daiana, quien fue traslada a la comisaría para su declaración. Allí ante los uniformados la madre rompió en llanto y manifestó que tenía muchos problemas familiares y por eso había tomado la decisión.



También expresó que no había recibido atención médica hasta el momento, por lo que se la llevó hasta el Hospital Samic local, donde también está su bebé. Quedó internada debido a que presentaba un cuadro de fiebre.



Por el caso interviene el Juzgado de Instrucción Dos de la localidad y los efectivos dieron aviso de la situación a la Comisaría de la Mujer y a la Dirección de la Niñez y Familia de la Municipalidad local.



La directora de Niñez y Familia, Florencia Donnerstag, había hablado con El Territorio el jueves sobre los procedimientos a seguir una vez que dieran con los progenitores o la familia ampliada: “Se va a trabajar con ellos para saber qué está pasando, fortalecer ese vínculo familiar y obviamente devolver a la criatura”.



Al respecto, hasta ayer no había novedades sobre el padre.



Hallazgo

Como informó este medio, Braian (14) y su hermano Gerardo (12) fueron quienes hallaron a la beba recién nacida que fue abandonada en una calle interna del barrio San Miguel, de Oberá. Según contaron en una entrevista a El Territorio, escucharon sus llantos, se asomaron a la ventana y la vieron, acostada sobre un cartón en la vereda, solita.



Sin dudar un segundo, el más grande la levantó en sus brazos, la abrazó contra su pecho y la colocó en el colchón donde estaban durmiendo, la tapó con una colcha y corrió a buscar a sus padres, que dormían en la casa situada más al fondo del terreno.



Es que la secuencia de hallazgo y rescate sucedió frente al pequeño local comercial que poseen y en el cual, casualmente, el miércoles a la noche los hermanos decidieron dormir por una cuestión de seguridad y para que sus padres pudieran descansar sin sobresaltos, ya que el comercio tiene por el momento solamente rejas.



“Me desperté sobresaltado porque un bebé se quejaba y alguien le quería calmar. Me dio miedo y se me ocurrió golpear la puerta como para que el que estaba escuchara que había alguien adentro y se fuera”, detalló Braian, recordando que en ese contexto “desperté a mi hermano, nos quedamos quietos, en silencio, por algunos minutos y al ratito comenzó otra vez el llanto desesperado del bebé. Separé despacito la cortina y noté que estaba acostado sobre un cartón bien frente a la puerta del local. Sentí escalofríos en el cuerpo”.



“Cuando salí no había nadie en la calle, tampoco vi nada porque estaba bastante oscuro. Entonces alcé al bebé, que estaba ubicado con los piecitos casi sobre la puerta y la cabeza hacia la calle, lo puse contra mi pecho porque estaba fresco y noté que su carita estaba negra. Me metí al local nuevamente, lo acomodé en el colchón donde estábamos acostados, lo tapamos bien y corrí con todo lo que pude para despertar a mi mamá”, reveló el adolescente.



En ese punto intervinieron de inmediato los padres, Viviana Ortiz (32) y Claudio Figueredo (34), primero conteniendo a la criatura y casi en paralelo avisando a la Policía, que en poco menos de media hora estuvo en la propiedad para ocuparse de las diligencias y el traslado al Hospital Samic de Oberá, donde se confirmó que era una nena y permanece internada bajo constante monitoreo de los pediatras.



“Tenía puesto como un abrigo grande, de adolescente o adulto”, describió Braian, reiterando que “cuando abrí la puerta esta persona ya se había ido”.