Agenda cotidiana

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Folclore. El viernes 30 a las 22.30 en Casino Club Garupá, concierto de Javier “Negrito” Arias, con los ritmos del Litoral y todo el folclore argentino. Oriundo de Campo Ramón y reconocido en la escena de la música regional, Negrito se encuentra grabando su cuarto álbum, con composiciones propias, además estará en Cosquín 2023. Entrada gratuita.



Fin de año. La noche del 31 promete ser épica, se viene la fiesta de año nuevo en el Complejo La Aventura. Con los DJ Fabru Duarte, Carlitos Sosa, Cande y Delfi Real García; Nahue Castro y Juan Fedeli. Entradas en Pitter (Entre Ríos esquina 3 de Febrero) y Pizzería Re Rico (Kolping 7706, Villa Cabello).





Muestras



Areco. En el Museo Municipal Lucas Braulio Areco (Rivadavia 1846) se exponen: Esculturas en madera de Marcos Varela, en la Sala Solís, mientras que en la galería se muestran las obras de la Pinacoteca Marcos “Colorín” Otaño. Hasta el 21 de diciembre, de martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 18 y sábados de 16 a 19.



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento.



Yaparí . Las muestras Oxígeno II y Sinopsis II, del artista Alberto Mathot, se exponen en el museo Yaparí (Sarmiento 319) hasta hoy, el museo se puede visitar de 15 a 21.





Teatro



Funciones diversas. Argentina Florece Teatral sigue llevando funciones a diferentes rincones de la provincia. Siempre a las 19, hoy, en Espacio Cultural Flora Diez Minutos Antes del Beso, una producción de Espacio Base.



Tempo. Hoy a las 20, en lo que será la última función de la Sala Tempo antes de dejar su lugar histórico (3 de Febrero 1916) para comenzar una nueva etapa en otro espacio, se estrena Lombrices, una obra de Pablo Albarello por el grupo Expresarte. Anticipadas al WhatsApp 376-4271028.





Eventos



Infancias. La Giranda presenta el concierto infantil SubiBaja, un viaje en canciones, el miercóles 21 a las 19 en la Biblioteca Popular Posadas. Entradas al WhatsApp 11-59313284.



Filoso. El reconocido y multipremiado artesano cuchillero posadeño Andrés Mayol presenta Tertulia filosa, mañana de 19 a 23 en su casa taller (calle 103 N° 2211, a metros de avenida Tacuarí). Se trata de un encuentro para compartir la pasión por los cuchillos y aprender sobre el arte de crearlos. Habrá exhibición de forja, expo-venta y tentempié. Info e inscripción al 376-4564518.



Meditación. Mañana de 17.30 19 en el Jardín Botánico Alberto Roth tendrá lugar el evento Posadas Medita, un encuentro abierto y gratuito para disfrutar de la naturaleza al aire libre y relajar en los últimos días del año. No se requiere conocimientos previos, se recomienda llevar una manta o almohadón, botella de agua y repelente. Una iniciativa de la Municipalidad y la Fundación El Faro Dorado. Se solicita aportar un alimento no perecedero y todo lo recaudado será donado a quienes lo necesiten.



Emergencia Marika. El conversatorio de Introducción a la cultura Ballroom sigue hasta enero, con encuentros semanales. Tras la primera instancia de charla sobre ‘Emergencia Marika’, se viene una serie de entrenamientos, siempre desde las 19 en Nulla (Belgrano 1671): el miércoles 21, el miércoles 28 y el 4 de enero. Inscripciones y más información en las redes de Nulla Centro Coreográfico.





Navidad



Alem. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral vivirá su última jornada de la edición 2022, hoy desde las 16 en el Parque Temático de Leandro N. Alem (avenida Libertador 598). Habrá talleres navideños y números artísticos, desfile de carrozas a las 21 y luego, música de la mano de agrupaciones de rock y pop cristianas.



Capioví. La Navidad en Capioví se despliega con noches de veladas que incluirán actividades especiales el domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero. Espectáculos al aire libre, números musicales, feria, decoración temática y más.



Solidario. La Parroquia San Benito del barrio Manantial, que tiene a su cargo la Capilla Virgen de los Dolores, ubicada en el Hospital Carrillo y Baliña, realiza una colecta de alimentos no perecederos y alimentos típicos de la canasta navideña. Lo recaudado será para celebrar las fiestas con los pacientes del hospital de rehabilitación en salud mental y también para llevar a los asentamientos cercanos a la parroquia. Para colaborar, escribir al número de WhatsApp 376-4135969.



Rifa navideña. La fundación Libre Relincho, que trabaja para rescatar y rehabilitar caballos maltratados y otros animales, realiza una rifa navideña que ayudará a solventar gastos de alimentación y tratamientos médicos entre otros. El bono colaboración tiene un costo de 400 pesos y el premio es una súper canasta navideña que se sorteará el miércoles 21 de diciembre. También se sortearán packs de cervezas y un premio especial sorpresa. Para adquirir un número y colaborar, escribir al WhatsApp 376-4166550.