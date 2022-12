Deschamps: “nos vamos a esforzar para ganarla”

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El entrenador del seleccionado de Francia, Didier Deschamps, destacó ayer que la Argentina tendrá un gran apoyo del público en la final del Mundial de Qatar 2022, pero remarcó que el rival será el equipo de Lionel Scaloni que saldrá al campo de juego.



En la conferencia de prensa previa a la final de hoy en el estadio Lusail, Deschamps reconoció el favoritismo que tendrá la Argentina en las tribunas.



“Soy consciente de que Argentina cuenta con apoyo gigantesco y es algo valioso. Tendrá una fuerte presencia de hinchas argentinos y otros que simpatizan con el equipo en el estadio y se harán notar”, manifestó Deschamps, quien también elogió a la hinchada albiceleste.



“Son pasionales y apoyarán a muerte a su equipo. También son expresivos y cantan mucho. Esto le dará un ambiente festivo a la final del Mundo”, señaló el DT que buscará repetir el logro obtenido en Rusia 2018.



En la misma sintonía, Deschamps ironizó y señaló que varios franceses quizás también quieren que gane Argentina.



“Pero nosotros nos vamos a esforzar para ganarla”, remarcó el ex jugador y capitán del equipo campeón del Mundo en 1998.



Por otro lado, el entrenador francés recibió varias consultas sobre los jugadores afectados por el virus del Camello, pero eligió no enfocarse en ese tema.



“Cuando me fui esta mañana, los jugadores seguían durmiendo y no recibí el informe médico”, respondió ante la primera consulta.



Luego, ante otra pregunta sobre la misma cuestión, Deschamps contestó: “No voy a entrar en detalles. Es un tema que efectivamente interesa bastante y lo entiendo. Tomamos las máximas precauciones, es la situación que nos tocó y debemos convivir con esto. Si no existiera sería mejor, pero lo gestionamos”.



Hasta el momento, el plantel registró cinco casos con síntomas desde la previa de la semifinal contra Marruecos (2-0).



Raphael Varane, Ibrahima Konaté y Kingsley Coman fueron los últimos en contagiarse pero ayer pudieron entrenarse, mientras que el defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot ya están recuperados.



También se ejercitaron con normalidad Aurelien Tchouaméni (contusión en la cadera) y Theo Hernández (golpe en la rodilla) que se habían ausentado del entrenamiento del viernes.



Deschamps ensayó con Marcus Thuram de extremo izquierdo y Kylian Mbappé de nueve en lugar de Olivier Giroud.



Además existe una duda con respecto al acompañante de Varane ya que contra Marruecos jugó Konaté, pero podría retornar a la titular Upamecano.



Sobre la Argentina, el entrenador advirtió que “no es el mismo equipo que en 2018” y la instancia es distinta porque el último cruce fue por octavos de final.

“Lo que está en juego es demasiado importante”

Hugo Lloris, el experimentado arquero campeón del mundo en 2018, habló sobre la Scaloneta y valoró la mentalidad y la organización del equipo argentino.



“Lo que está en juego es demasiado importante para centrarnos sólo en Messi. Es una final entre dos equipos históricos. Cuando te enfrentás a este tipo de jugadores hay que prestar atención, pero no podemos olvidar al resto del equipo, una generación joven que también juega para Messi”, manifestó ayer el arquero y capitán de Francia.



El futbolista del Tottenham no minimizó la calidad del astro argentino, a quien consideró una “leyenda”. “El fútbol argentino siempre tuvo excelentes jugadores, antes a Maradona y hoy a Messi, que es una leyenda de este deporte. Pero vamos a disputar una final y es un evento histórico más allá del rival y esperemos que este partido quede en la historia de Francia”, remarcó en la conferencia de prensa que dio en el Centro de Medios de Doha.



Cuando comience la final del Mundial, Lloris se convertirá en el arquero con más partidos jugados en la historia de los Mundiales con 20 presencias, una más que el alemán Manuel Neuer, quien quedó afuera en la fase de grupos. “Tuve el privilegio y el orgullo de ganar la Copa del Mundo en 2018, pero ahora estoy concentrado en el presente y con ganas de escribir una nueva historia”, expresó.



Sobre la Argentina, Lloris advirtió que es un equipo muy bien organizado, con una mentalidad fuerte y agresiva en la defensa y buenas transiciones hacia el ataque. “Vamos a sufrir y debemos esforzarnos”, cerró.