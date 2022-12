domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se mostró emocionado ayer en la última conferencia de prensa previa a la final de Qatar 2022 ante Francia y deseó poder “ganar la Copa” en el último partido mundialista de Lionel Messi.



El entrenador santafesino palpitó la final de hoy ante el vigente campeón del Mundo, pero también se dejó llevar por la emoción en la última conferencia de prensa que brindó en el Centro de Medios de Qatar.



Luego de un arduo camino, el seleccionado argentino llegó hasta el último partido del torneo, que coincidirá con la despedida de Messi como jugador mundialista.



“Si es el último partido de Leo, esperamos ganar la Copa. Sería magnífico. La final es el escenario ideal para disfrutarlo”, expresó Scaloni, quien durante varios tramos reiteró el concepto de “disfrutar” la final de la Copa del Mundo.



El entrenador también arrancó referencias sobre Francia y advirtió que el rival “no es sólo (el delantero Kylian) Mbappé”.



“Francia no es sólo Mbappé, tiene otros jugadores que lo abastecen y lo hacen mejor jugador”, indicó Scaloni.



Luego, el entrenador valoró el lugar en el que le toca estar luego de más de cuatro años de trabajo en el cargo.



“Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar. Estoy orgulloso y entusiasmado con este momento. Estamos en la puerta de una final del mundo. El objetivo fue haberlo disfrutado con este gran plantel y compartirlo con la familia fue espectacular”, subrayó.



Ante la consulta por el cartel de la final con el duelo entre Messi y Mbappé, el DT, con su habitual serenidad, aclaró que el partido de hoy será “Argentina contra Francia” y que ambos equipos tienen “armas de sobra” para que el partido lo definan “otros jugadores”.



“Igualmente Leo está bien y esperamos que la moneda caiga de nuestro lado”, pidió.



Luego de una pregunta vinculada al árbitro polaco Szymon Marciniak, quien según Scaloni “estuvo bien” en los octavos de final ante Australia, el entrenador lamentó la situación de los hinchas que todavía no consiguieron entrada para asistir a la final.



“Me encantaría que puedan estar todos, pero no depende de nosotros”, manifestó.



Cuando la conferencia regresó al terreno de lo futbolístico, Scaloni anticipó que el “plan del partido” ya lo tiene “claro” y que el equipo también está “decidido”.



“Después de la práctica seguro ya lo van a saber”, bromeó Scaloni, quien en la previa del partido de cuartos de final contra Países Bajos se había quejado de la filtración de información desde la concentración albiceleste.



“Podemos jugar con cualquiera de los sistemas porque nuestra idea va más allá. Jugaremos de la manera que creemos que podemos hacerle daño al rival y sufrir menos”, sintetizó.



“Francia tiene variantes en todos los sectores, tiene buen pie y en las contras es letal”, avisó.



“Hay un frase hecha: ‘Las finales no se juegan, se ganan’. Hay que jugarlas como lo hemos hecho en los últimos partidos, sabiendo la dificultad del rival. No podemos salir a jugar pensando en ganar todos los duelos. Hay demasiados condimentos”, amplió.



Emoción a flor de piel

Luego de la conferencia que dio en el estadio virtual del Centro de Medios, Scaloni compareció a una rueda de prensa con los medios que tienen los derechos televisivos de la Copa del Mundo y allí llegó con la emoción a flor de piel.



La pregunta que generó el sentimiento de Scaloni estaba enfocada en qué les diría a sus futbolistas en la previa de la final que se disputará mañana ante Francia.



“Lo hablamos ayer o anteayer. Sólo quiero agradecerles, no hay otra palabra. Y creo que cualquier argentino diría lo mismo”, dijo el oriundo de Pujato con la voz quebrada.



“Me emociono porque dejaron todo. Esperemos que mañana podamos coronarlo. Y si es no así, que estén orgullosos porque es un momento para disfrutar y nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera”, completó el DT con los ojos vidriosos, antes de retirarse.

Dibu: “Francia es favorito”

Dibu Martínez recibió cinco goles en lo que va de la Copa del Mundo. Foto: AP

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez palpitó ayer la final del Mundial y señaló que “se puede decir que Francia es favorito” para el partido de hoy, pero remarcó que el conjunto albiceleste tiene “al mejor del mundo”, en referencia al capitán Lionel Messi, por lo que existen “muchas chances de lograr el objetivo”.



“Es una locura, nosotros arrancamos perdiendo con Arabia, realmente teníamos la ilusión como la gente y llegó un balde de agua fría. Fuimos mejorando partido a partido, pero sabiendo que con México ya era una final. Fue un camino difícil, pero dijimos que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que íbamos a dejar todo para jugar la final del mundo y hoy estamos a un paso”, manifestó el marplantese.